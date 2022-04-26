老舊大樓納管 修正三法規

由於高雄城中城大火造成46條人命死亡，燒出老舊住商混合大樓的安全隱憂。立法院會26日一口氣三讀通過「消防法」、「公寓大廈管理條例」，及「建築法」等三項法律修正案，徹底的解決老舊住商混合大樓所面臨的監管漏洞問題，針對構造不符安全會強制要求補強。

其中「消防法」第9條修正案，規定所有歇業或停業場所，仍應辦理檢修申報。除非建築物整棟已無使用的情形，因無安全疑慮狀況下，在報請所在地主管機關審核同意後，才可免除，以維護公共安全。

內政部指出，這次修法主要因應時空環境變遷、建築物使用型態越趨複雜，加上近期高雄市城中城及彰化喬友大樓等火災案例，明確規定所有歇業或停業場所，仍應辦理檢修申報。

現行規定，消防設備檢修，需委託消防設備師（士）辦理，為簡政便民，這次修法也參考日本消防法令，針對僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，可以用外觀和簡易操作判定性能，修法後可由管理權人自行檢修申報的方式，供管理權人選擇。

城中城大樓樓梯間堆滿雜物，使得逃生不易，大樓也未設管委會，無法限期改善。這次也修訂「公寓大廈管理條例」，經認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管理組織，中央並匡列經費補助地方政府辦理輔導工作，屆期經輔導仍未成立，每戶最高可處20萬元罰鍰，並得按次處罰，另授權地方政府可於必要時指定管理負責人，以強化公寓大廈的安全維護及管理。

此外，「建築法」第77條之1原規定「非供公眾使用之原有合法建築物，防火避難設施及消防設備不符現行規定者，應視其實際情形，令其改善或改變其他用途。」新規定中增訂「構造」2字，以符合時代所需。

內政部指出，1999年12月31日以前取得建照的特定用途建築物，如旅館、醫院、百貨公司、學校、商場、量販店等，樓地板面積累計達1,000平方公尺以上且單一所有權者，均強制辦理耐震能力評估檢查及申報。

但2018年2月6日花蓮地震災害，為加強原有合法建築物構造安全，針對供公眾使用或經中央主管建築機關認為有必要之建築物，其構造安全不符現行規定，應令其改善或改變其他用途，因此予以修法。