企業捐贈防疫物資 抵稅分兩種

財政部台北國稅局指出，近期全台防疫物資買氣升溫，醫院也出現快篩缺口，若企業捐贈防疫物資給機關團體（如財團法人醫院），最多可抵減營利事業所得額10％；但如果是經由政府專案核准或捐給各級政府，可享全額抵減無上限，而且可扣抵營業稅。

依所得稅法第11條規定，企業捐贈給教育、文化、公益、慈善機關或團體，可認列費用金額上限為營利事業所得額10％，另在營業稅方面，因屬於非本業及附屬業務使用，無法申報扣抵。

不過，所得稅法第36條規定，企業為協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府捐贈（包含公立醫院），以及經財政部專案核准捐贈者，可享全額認列費用、不受金額限制。另依營業稅法第19條規定，為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，若購買非本業及附屬業務貨物或勞務支付進項稅額，可申報扣抵營業稅。

官員指出，近期外交部的賑濟烏克蘭專戶即為政府專案核准，企業捐贈給該專戶等同於捐給外交部，可享全額抵減營所稅優惠。

另近期因應本土疫情破5千例，不少企業也發起公益活動捐贈快篩給各地方政府或公立醫院，同樣可視為捐贈給政府，按快篩購入價格享全額減免營所稅，也能申報扣抵快篩進貨的營業稅負。

舉例而言，A公司在去年購買20萬元及30萬元血氧機分別捐贈給公立醫院T及財團法人醫院C，因對T公立醫院捐贈20萬元屬對政府捐贈，其購買防疫物資進貨營業稅額可扣抵銷貨營業稅額，而且今年申報營所稅時可全額認列捐贈費用，不受金額限制。

但是A對於財團法人醫院C捐贈的30萬元，因為屬於捐贈給機關團體，不能申報扣抵營業稅額，而至於營利事業所得稅申報僅限所得額10％。