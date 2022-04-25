申請所得稅協定 避重複課稅

財政部台北國稅局表示，台灣企業、個人如果有現行34個所得稅協定國來源所得，可以提前申請適用所得稅協定課稅，例如多數歐美國家股利扣繳稅率多為25％以上，若適用所得稅協定，多半可在當地扣繳10％股利稅負、回台補繳10％營所稅負，除避免雙重課稅外還可節稅。

為營造外資來台投資環境並強化國際競爭力，我國已和34個國家與地區簽署全面性所得稅協定，另目前還有台韓協定尚未生效，未來韓國加入後即為35國。

所謂所得稅協定為雙方國企業與個人在對方國當地有所得時，只要事先申請即可「先繳後退」減免所得稅負擔，而實際扣繳率，則按照雙方協定。

在現行34個所得稅協定國之中，如印尼、法國、英國、奧地利、比利時、日本、丹麥、甘比亞、吉里巴斯等，雙邊協定股利、利息與權利金皆為10％扣繳率。其他國則個別訂定或設定特別產業類稅率，例如台商不動產投資公司在德國獲配股利、德不動產企業在台股利，其扣繳率為15％以下。

台灣企業、個人若事先提出申請適用所得稅協定，在當地的三大類收入適用雙邊協定的扣繳稅率，回台再針對台版稅制繳完剩下稅負，由於台灣稅負相對國際普遍較輕，多半可達到節稅效果。

以股利來說，台商企業在法國當地投資股票取得的股利，依照當地稅制，針對非法國居住者為課徵25％股利稅率，台商每拿到100萬元法國股利需要繳25萬元稅負，回台依憑證抵稅，可以免繳該部分營所稅。

但台商企業若申請適用所得稅協定，在當地適用10％稅率，先繳10萬元。另依照我國所得稅法規定，台企海外投資收益需併入營所稅課稅適用20％營所稅率，另依憑證扣抵，因此台企在台申報營所稅時，僅需將法國股利所得剩下10％營所稅（10萬元）繳完即可，等於實質稅負為20萬元，比起未適用協定的25萬元省下5萬元稅負。