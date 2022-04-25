印尼7月課碳稅 星國逐年加稅

台商應留意東南亞國家碳稅政策，勤業眾信25日指出，印尼原定2022年4月課碳稅，因應疫情與地緣政治延至7月實施，其標準為每公斤二氧化碳當量（CO2e）課徵印尼盾30元（約新台幣0.061元），且2025年起擴大實施。

另目前新加坡規畫自2024年起逐步調高碳稅，預計在2030年達到每噸新幣50～80元等級（約新台幣1,065元～1,704元），對於碳排量偏高的台商將是一大成本。勤業眾信建議，台商應盡快調整投資架構或導入新興科技達到減碳目標。

歐盟理事會近期就碳邊境調整機制（CBAM）一般性原則已經達成共識，為了降低徵稅複雜度以及企業遵循成本，歐盟設置CBAM豁免價值門檻，若是進口人每批貨物進口價值低於150歐元（約新台幣4,725元），則不用負擔CBAM義務，預計有1/3進口歐盟貨物可以適用排除門檻。

除了歐洲新規定以外，台商也要留意投資地區法規。勤業眾信（Deloitte）稅務部資深會計師洪于婷指出，新加坡是亞洲最早實施碳稅者，自從2019年起對每年排放2.5萬噸以上溫室氣體企業（包括發電廠及半導體公司）要求登記申報並且課碳稅，針對超過2.5萬噸排放量徵收每噸新幣5元（約新台幣107元）。

新加坡財長也在近期公布星國預算案，自2024年起將碳稅稅率提高至新幣25元（約新台幣533元），自2026年起再提高至每公噸新幣45元（約新台幣959元），估在2030年每公噸課徵新幣50～80元，用於協助企業落實綠色轉型。

而印尼計畫自2022～2024年對燃煤發電廠碳排放設定最低碳稅稅率，若碳市場價格低於標準，則依照每公斤二氧化碳當量（CO2e）課徵印尼盾30元，也就是最低碳稅稅率，若碳市場價格超過其標準則依市場價格為定。

另外印尼自2025年後採分階段擴大碳稅課徵規模，企業估計將會優先適用，台商也難以倖免。洪于婷建議，台商企業應持續關注各地碳稅動態，依政策調整供應鏈以因應改變。