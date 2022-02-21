調職賣屋 沒自住要課重稅

非自願售屋條件要看仔細。財政部南區國稅局21日指出，近期有台南民眾因調職要出售持有兩年內房地，但適用調職、裁員的非自願售屋僅限個人設立戶籍的實際居住房地，否則仍適用房地合一2.0課徵重稅45％。

我國非自願售屋情況主要是照顧生活困難或重大變故者，因此多設有適用條件。官員指出，若遭公司裁員或調職要賣屋，該房地必須為自己實際居住房屋，如設立戶籍或提供居住證明等，且不能為出租、營業或執行業務使用，需證明因調職或裁員必須從「自住屋」搬遷到他處情況才能適用。

我國房地合一2.0自2021年7月上路。境內個人、法人出售持有兩年內房地適用45％稅率，逾兩年、未滿五年出售課35％；境內法人持有五年以上還有境內個人逾五年、未滿十年皆適用20％；至於境內個人持有十年以上皆適用15％。

法理不外乎人情，財部也在所得稅法子法規設定「非自願售屋」情況，符合條件者適用房地合一優惠稅率20％，不受短期課重稅影響。

財政部指出，境內個人符合「遭公司裁員或調職需離開戶籍所在地的自住房屋」，「受家暴或人身安全威脅而申請保護令的搬家賣屋」、「無力還債或補稅遭強制執行」、「負擔本人、配偶、雙方父母、未成年子女或無謀生能力成年子女重大傷病醫藥費」、「房地在取得前遭鄰居越界建築」、「共同持有房屋未經同意遭變賣」，還有「同時繼承不動產與擔保債務且無力償還」等七種情況，出售短期持有房地，仍適用20％房地合一稅率。

另以越界建築條款為例，必須為個人在取得房地之前，該筆房地就遭到他人越界建築。若自住一段時間才遭他人越界建築，依民法第796條規定，已知鄰居越界卻未提出異議，則不能請求移去或變更其房屋，僅能就所受損害要求賠償金或要求購買越界畸零地。