福島食品開放 估檢驗年增萬件

福島食品解禁！衛福部21日公告「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」，並發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，自即日起生效，來自福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品有條件開放進口，解禁後一年估計會增加8千～1萬件的檢驗量。

蘇揆也表示，政府一定為國人的食安把關，用比國際還嚴謹的規範，依照相關的程序嚴謹地處理、把關。開放福島五縣食品是為了台灣經濟，為加入國際經貿組織CPTPP來努力。他指出，世界上國家包括台灣要加入的CPTPP所有會員國，都允許福島的食品進口。

衛福部食藥署8日預告訂定相關草案，僅有10日天預告期。福長陳時中21日在疫情記者會中表示，雖預告期僅有10天，但這並不是新議題、曾舉行公投，也就是有上百萬民眾曾參與過；且預告期間收到36則意見，有17則表示支持、4則反對、15則提建議或詢問草案內容，沒有違背原本公告方向。

食藥署長吳秀梅指出，解禁後一年估增8千～1萬件檢驗量。陳時中則說，檢驗量能充足可達6.9萬件，往年一年食品輻射檢驗量約1.7萬件，若新增8千件約達2.5萬件。

開放日期以21日出港來計算，陳時中表示，目前不知道第一批福島食品何時會抵台，僅聽說有廠商要進口，但對相關商務狀況不清楚。若商家擔憂民眾難辨福島食品與一般食品的區別，不敢購買，可自行標示讓民眾辨認。

目前仍禁止進口包括日本國內限制流通產品及福島等五縣野生鳥獸肉、菇類、漉油菜；應檢附輻射檢測證明及產地證明（雙證）包括福島等地的開放品項產品、宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣菇類，跟宮城縣、岩手縣水產品，及靜岡縣茶類產品，宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造乳製品、嬰幼兒食品。