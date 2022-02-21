最低稅負來襲 星國擬提高企業稅

台商過去多透過星、港等地西進投資，但資誠（PwC）會計師事務所21日指出，因應全球最低稅負制與稅收考量，新加坡（星國）規畫全面提高企業、個人所得稅。

新加坡財政部18日向新加坡議會提交了2022年預算案，主要措施包括企業稅導入最低稅負制、提高個人稅稅率。另為籌措財源支應近年疫情下的財政擴張政策，同時也規畫逐年提高碳稅、消費稅、財產稅等。

所謂全球最低稅負制為經濟合作暨發展組織（OECD）自2023年起，針對年營收7.5億歐元（約240億元台幣）跨國企業集團要求實質稅率需達到15％。若跨國企業在當地實質稅率未達15％，則需補繳差額稅款。但該地區課徵稅負若低於全球最低稅負制水準，則由子公司所在地稅局遞補取得剩餘課稅權。

資誠全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，為響應全球最低稅負制，新加坡政府依照全球最低稅負制規格設定星版最低稅負制，針對在新加坡的大型跨國企業（年收入達7.5億歐元以上）當地收入課徵有效稅率15％，避免課稅權遭跨國企業子公司搶走。

另在個人稅方面，自2023年起（即2024課稅年），新加坡稅務居民個人稅率將從現行0％（收入低於2萬新幣）～22％（超過32萬新幣）提高到0～24％（超過100萬新幣）。

而新加坡碳稅將逐年提高，其稅負將從現行每噸溫室氣體排放課徵5新幣逐步提高到2024年每噸25新幣，2026年調整至每噸45新幣，估計2030年將達到每噸50～80新幣。

另新加坡商品和服務稅（GST）也採逐年調漲，其GST從2023年1月1日起增加至8％，2024年1月1日起提高為9％

此外，新加坡也會逐年提升財產稅率。星國財產稅是依照物件年價值與適用稅率課徵，非自住住宅稅率現行為10～20％，自2023年起提高到11～27％，自2024年起則加碼提高到12～36％。

而星國自住住宅年價值超過3萬新幣部分適用財產稅率現行為4～16％，自2023年起提高到5～23％，2024年起則進一步提升到6～32％。