台鐵公司化 拚本會期送立院審議

為化解台鐵員工對公司化疑慮，交長王國材2022年起陸續舉辦座談會，21日最終站來到屏東，希望與員工、工會直球對決，預計最快3月將公司化條例送行政院審查，盼本會期立法院著手審議，將列本會期優先法案，2024年1月讓台鐵成為獨資經營的國營公司。

交通部2021年曾將公司化條例（國營台灣鐵路股份有限公司設置條例）送行政院，經指示應持續與員工、工會協商爭取共識。2021年5月開始舉辦員工座談，2022年起王國材在北中南各地與工會、員工對話，並召開轉型改革跨部會諮詢會議。據了解，交通部近期已完成檢討修正設置條例，重新檢視擬定後，將再呈報行政院，拚本會期送立法院審議。

座談中員工關切公司化後的薪資福利及安全改革議題，王國材表示，保證每位員工權益不受損，且公司化可使組織更彈性，提升組織效率及效能，加速安全改革落實。

對台鐵龐大債務，王國材承諾，將積極向行政院爭取債務可以清零，並給大家明確答案。目前行政院已同意就執行政府政策及公益性負擔等，每年約補貼台鐵57億元，項目包括舊制退撫金及其利息，偏遠路線及小站虧損（持續性虧損）等，不過台鐵工會並不埋單。台鐵債務尚有1,400億元，交通部將持續研議由政府負擔與基金承接方式辦理，解決債務問題。

王國材強調，政府在2003年啟動公司化改制作業，包括中華郵政公司、桃園機場公司與港務公司都是可參照案例，日韓鐵路有經歷過類似變革可以參考，有助於優化效率及活化資產。

先前有員工詢問公司化之後，會繼續保留公務員身分，還是選擇從業人員？他承諾台鐵未來不會走向民營化，是獨資經營的國營公司。若員工保留原有身分、不轉僱為公司從業人員，獎金最高為2.5個月；而若選擇從業人員身分，公司有績效時發給績效獎金最高4.4個月，惟沒有盈餘時，可扣除不可歸責政策因素後，如有績效依然可發放績效獎金。