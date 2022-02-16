遺產稅額試算755件申請案 逾6成不合條件

2022年起國稅局提供遺產申報稅額試算，根據財政部統計，首批1月1日起到1月4日止，共計有755件，其中469件不符稅額試算，等於超過6成無法適用，只有286件符合條件、落入適用範圍之內。

財政部表示，自今年1月1日起，對遺產總額在3,000萬元以下，且遺產種類單純的遺產稅案件，國稅局可整合金融機構提供的金融遺產資料及遺產稅財產參考清單的不動產、汽車等資料，並核列被繼承人未償債務、公共設施保留地及身心障礙等扣除額，進行稅額試算。

試算結果申請人可選擇由國稅局以電郵通知自行下載或寄發紙本，經其確認試算內容無誤，採線上登錄、簽章寄回被繼承人戶籍地國稅局或就近洽任一國稅局臨櫃遞送，即完成遺產稅申報，免檢附相關證明文件、又節省納稅義務人逐筆填寫申報書及計算應納稅額時間，納稅服務再升級。

首批次從1月1日到1月4日止，申請案件共755件發出回函，其中卻有469件無法適用其試算服務，僅286件符合範圍，等於逾6成不符合試算範圍之內。

財政部表示，不符比率最多的是遺產稅案件已經完成申報，卻又提出申請稅額試算，初估可能是遺產稅案件有多位繼承人，其中一位已完成遺產稅申報，但其他繼承人並不知情而重複申請，占比大約有37％。

另外被繼承者名下如果有古董、著作權、發明專利、在銀行有保險箱、未上市櫃也未興櫃股票等，價值都需要進一步查核，國稅局也無法提供試算。此外，被繼承者生前兩年有贈與情況，同樣無法適用遺產稅額試算。

（中時 吳靜君）

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