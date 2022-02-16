行動自然人憑證APP上路 報稅免插卡

內政部宣布，16日起推出「行動自然人憑證APP」，日後無需使用卡式自然人憑證，民眾只需在手機或平板等行動裝置下載自然人憑證APP並完成註冊後，就可以用指紋或臉部生物辨識方式進行身份辨識、網路簽名，以進行報稅等政府服務，免插卡、免帳號密碼，更加方便。

內政部表示，「行動自然人憑證APP」除了將自然人憑證的簽章行動化外，並整合原有台灣行動身分識別APP的身分識別功能，免除過往實體IC卡、讀卡機及桌機的限制。

民眾首次使用APP時，需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」（https://fido.moi.gov.tw/），以自然人憑證實體卡註冊後，電腦即會顯示專屬QR code，再於行動裝置使用APP掃描QR code，APP將引導使用者以生物特徵進行認證，確認後完成驗證即註冊成功，未來民眾只需透過行動自然人憑證APP，完成生物辨識後，就能快速登入網站，縮短原先冗長登入流程。

為確保「行動自然人憑證APP」的安全性及隱私性，「行動自然人憑證APP」已通過經濟部工業局安全標章第3級及FidO 2.0（線上快速識別，Fast IDentity Online）國際標準，符合數位身分第3級（LoA3）驗證程度。

民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，兼顧使用方便性、安全性，以及新時代行動身分識別及行動簽章機制。