元月證交稅收 止步連27紅

財政部14日公布我國2022年元月稅收為2,032億元、年增158億元，年增率約8.4％，主要是各企業提前發放年終獎金，挹注綜所稅年增93億元，還有國內消費升溫，元月營業稅收年增67億元等所致。不過，元月證交稅收174億元、年減17.8％，中斷連續27個月正成長（史上最長紀錄），跌幅為2018年10月以來最高。



財政部統計處表示，元月股市受俄烏地緣政治、美國頻釋出升息與縮表訊息、投資人春節年前觀望等影響，1月台股日均成交值降為3,482億元，為近一年以來新低，較去年1月的4,287億元明顯下滑。



依證交所統計，1月台股不僅成交值下滑，交易戶數同步下跌至312.72萬戶，月減3.38萬戶，當沖占比也降至35.75％，月減4.27個百分點。



統計處副處長陳玉豐表示，地緣政治因素主要影響到證交稅，如台股近期電子、金融、傳產同步跳水等，預估2月證交稅收將持續反映其因素，但整體國內產銷活動仍相當熱絡，挹注我國1月總稅收（2,032億元）、營業稅（900億元）、綜所稅（386億元）、關稅（111億元）、贈與稅（17億元）等，皆創歷年同月新高水準。



其中，營業稅因進口礦產品、電子零組件、金屬品等稅額增加，主要為我國廠商持續引進半導體原料再加工出口。綜所稅則是受惠於科技業、海運業等廠商2021年獲利良好，發放年終獎金不手軟，例如海運業者發出40個月年終、台積電年終與分紅逾150萬元等，各企業先行代扣5％稅款，挹注綜所稅收大幅成長。



而關稅則受惠進口機械、電機設備等稅額增加，贈與稅則為富人近年投資狀況良好，提前做財產規劃贈與財產給子女等。



另在房市方面，財政部統計處副處長陳玉豐表示，1月土增稅課稅件數6.39萬件約年減1.9％，稅額106.7億元則年增1.2％，主要為1月土地交易有大額案件挹注稅收。



但陳玉豐也強調，1月契稅15.4億元、年減1.5％，除新北外五都皆下滑；而六都1月移轉棟數2.4萬棟、較去年同期持平，月減率約13％，可見房市逐步呈降溫情況。