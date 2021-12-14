准開視訊股東會 敏感公司設條件

公司可召開視訊股東會了！立法院會14日三讀通過公司法部分條文修正案，放寬公司在遭遇天災、事變或其他不可抗力情事等一定條件下，經濟部可公告在一定期間內，得不經章程訂明，以視訊等方式召開股東會的彈性，且附帶決議要求金管會在2022年3月訂定子法，針對上市櫃等公開發行公司提出條件規範，以供遵循。

金管會則表示，不是所有上市櫃公司都可採全視訊方式舉行股東會，涉有經營權之爭或「易生爭議」的公司，若要採取全視訊方式舉行股東會，將會更審慎，會作一定資格條件規範。

立法院14日三讀通過的公司法修正案條文規定，非公開發行股票公司與閉鎖性公司，原則公司章程訂明才可召開視訊股東會，這次修法放寬彈性規定，增訂因天災、事變及不可抗力情事，經濟部得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊或其公告方式開會。

另上市櫃等公開發行股票公司股東人數眾多，則明訂應符合條件、作業程序及其他應遵行事項等，優先適用證券主管機關所定子法管理。同時院會並通過附帶決議，公發公司採視訊股東會應遵循事項等相關規定，金管會應在明年3月底前公布實施。

立委曾銘宗指出，視訊股東會已是國際趨勢，公發公司雖僅接近2,500家，但股東眾多，例如中鋼股東超過100萬人，要由金管會在子法中規定，但真正遇到股權爭議狀況並不多，特別遇到疫情問題時，還是要處理董監選任等議題，因此授權金管會以子法管理。

證期局副局長蔡麗玲表示，金管會將修正「公開發行股票公司股務處理準則」，及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，預計明年3月正式公布，之前即會進行法規預告等行政程序，將明訂視訊股東會可舉行條件及範圍，針對可能網路斷線引發爭議、散戶數位設備落差等，她說，金管會會一併考量和擬定配套措施。

蔡麗玲表示，對比較容易產生爭議的公司，若要採視訊，仍要審慎考量，金管會將對「特殊狀況」，舉行視訊股東會公司的條件有一定規範，未來將進行預告、徵詢外界意見。

至於平台建制，已督導集保公司建置視訊股東會平台，預計明年2月建置完成，3月測試及對外說明，4月正式上線，在明年5～6月股東會熱季前，就會提供公發公司視訊股東會使用。