阿公店水庫更新改善 將日增6千噸供水

今年遇上百年大旱，造成許多地方都啟動限水措施，為避免未來面對極端氣候儲水量不足，水利署提出阿公店水庫更新改善計畫環差，其中將增設橡皮活動堰，增加預計569萬立方公尺，未來每日供水量可提升6千噸。相關計畫環差已經送入環保署，後續排入行程後由專案小組審查。

值得注意的是，阿公店水庫蓄水量增加後，可供應水源增加。官員說，阿公店水庫水源將優先供應鄰近農田灌溉或岡山淨水場，減少水源跨區調度，讓水資源可以留在原本儲存地區，同時增加蓄水量可間接讓台南高雄地區有額外水源，有助於路竹工業區、科學園區增加水源可靠度，對於未來民生、工業用水可以發揮作用，有助未來產業使用。

今年南部地區因水情不佳而讓農業停灌休耕，同時也啟動減壓供水、工業限水等措施，最後還好梅雨季帶來及時雨才解除旱象，為了解決南部冬天有將近半年都沒有降雨情況，水利署持續找尋可以開發水源，且同時加強節水，雙軌進行。

經濟部水利署南區水資源局指出，因應近年來受極端氣候影響，水庫豐水期枯水期差異顯著，加上南部水資源需求增加，因此在既有越域排洪道既有溢流堰前，增設一座橡皮壩型活動堰，在防汛期間可讓活動堰倒下不妨礙水流，冬季枯水期提升水庫蓄水高度，增加水庫蓄水量。

根據開發資料顯示，阿公店水庫越域排洪道活動堰工程，能將阿公店水庫蓄水利用期間可蓄水高度由37公尺提升至38.8公尺，增加庫容約569萬立方公尺，預計工程所需經費4,930萬元，工期240天，實際期程需配合環評，變更審議程序滾動式檢討。

水利署官員說，阿公店水庫和一般水庫不同，其具有防汛功能，夏季雨季來臨後，會排空水庫，直至汛期尾端才開始蓄水，保留水源至明年春天開始供灌，因此要如何保留水資源就顯得相當重要。