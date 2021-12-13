大型科技業 逾六成跨足醫療產業

KPMG安侯建業近日發布「KPMG科技醫療投資調查報告」指出，目前台灣大型科技業者（營收破億元或公發公司）有67.33％已開始投資科技醫療，剩下32.67％則逐步規劃投入，等於所有科技業者皆有意跨足醫療領域如數位醫療、精準醫療、遠距醫療等。

依工研院數據統計，台灣電子資訊產業一整年的產值約新台幣7.1兆元，占全球市場5％，台灣醫療市場的內需年產值約1.4兆元，其中有1.06兆元為上市櫃業者。

若以科技醫療而言，每年產值約1,500億元，KPMG安侯建業認為，若將科技能量延伸至生技醫療產業，台灣企業有許多發揮潛力空間。

隨著5G、AI、數據資訊技術等日益純熟，新技術將帶領醫療生技領域走向新時代，提升產業競爭力。KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌指出，科技業大廠已投資者約七成採用資本投資，三成則採用策略聯盟，另外也有一成採用轉投資成立新公司。至於還在規畫的科技廠，約六成皆考慮採用策略聯盟，三成為資本投資，另有三成為轉投資。

觀察我國生技業情況，上市櫃生技業者約188家，2020年總市值約1.06兆元，總營收約2,954億元、年增5.7％，主要為2007年我國設置生技新藥產業發展條例加上近年國家型計劃如「5+2」產業發展。

連淑凌也表示，我國包括大立光、台達電、研華、聯發科等多以ICT醫材製造研發為其布局重心，隨著AI、5G前景明朗，台灣醫療市場潛力龐大，因此企業投資面向也漸趨多元化。

調查顯示，台灣大型科技業投入醫療領域多鎖定電子零組件製造（約五成）、數據分析（約四成）、5G（約三成）等三大技術，且多數都涵蓋兩項以上技術。

而科技業者選定研發醫療產品如醫療器材與輔具（四成）、穿戴式裝置（四成）、醫療資通訊平台（四成）、檢測工具（三成）等，同樣為各業者皆跨足多項產品。

連淑凌指出，已投資醫療領域的科技業者，有44％最需要經濟部協助，如租稅優惠等；至於還在規畫投資者，約54％最需要科技部輔助，主要為政府補貼、法規鬆綁。