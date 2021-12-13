攜超額貨幣入境 未申報沒收

財政部關務署指出，適逢年底耶誕假期，還有2022農曆春節假期，海外台商將紛紛返鄉過節，但入境時須留意申報規定，若未申報入境財產者，僅限攜帶外幣1萬美元、有價證券1萬美元、新台幣10萬元等項目，若超出額度須申報，否則將裁處罰鍰或沒入。

農曆春節年關將近，入、出境返鄉及旅遊人次大增，海關近期也抓到部分入境民眾在未申報情況下，仍超攜外幣、新台幣等入境，超過限額的貨幣將遭到海關全數沒入；至於超攜黃金、有價證券，則裁處與超出額度金額相同的罰鍰。

依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定，除了我國禁止的動植物、水產品以外，若是攜帶價值逾1萬美元外幣、價值超過1萬美元有價證券、價值逾2萬美元黃金、超過10萬元新台幣、逾2萬元人民幣、價值超過50萬元且涉及洗錢嫌疑物品（如鑽石、珠寶），必須在入境時填寫海關申報單，並經由海關紅線櫃台查驗通關。

如果攜帶超額外幣、人民幣、新台幣，超出額度的部分將全數沒入，例如攜帶100萬美元入境且未申報，其中1萬美元可自行留著，剩下99萬美元都會充公。

至於超攜黃金、有價證券、鑽石、珠寶等，則是依照超出額度部分裁處罰鍰，像是攜帶價值30萬美元黃金入境且未申報，2萬美元免罰，海關將開出28萬美元罰單給入境旅客。

另外，若攜帶菸酒品入境，每人每次限額為酒品1公升（不限瓶數）以下，菸品為捲菸200支（1條）、雪茄25支、菸絲1磅三擇一適用，但以年滿20歲成年者為限，如果攜帶超量菸酒品入境則必須補繳菸酒稅，在補稅情況下，入境最多只能帶5條捲菸（1千支）、菸絲5磅、雪茄125支等三擇一適用，否則須申請進口人證明。

官員也指出，民眾攜帶行李物品如名牌包、精品等，合計免稅額度只有2萬元，若超過且未申報，超額貨品也會被沒收。