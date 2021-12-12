數千萬贈兒怎節稅？7方式能選，這招最省

Q：我是蔡先生，2018年和兄弟分家，賣掉了台北市精華地段屋齡數十年的老宅，進帳上億元，在繳完相關稅金和兄弟分完後，手邊還留有數千萬現金。

我想把售屋所得現金，分一部分大約2,400萬元給我的兒子阿哥，請問要如何移轉才能最省稅呢？

A：有錢人總是「億來億去」讓人羨慕，他們的煩惱也和我們不一樣，總是會想辦法節稅，但有時誤聽讒言，節稅不成反成逃漏稅，連補帶罰得不償失。

錢要怎麼轉才能讓家庭財產持盈保泰？其實有許多合法途徑可以使用，光是善用夫妻之間贈與「免贈與稅」的規定，就能省下可觀稅金。

財產轉移前，必定要懂｢贈與稅｣

「贈與稅」的產生是因贈與行為而起，什麼是贈與？根據遺產及贈與稅法第4條的規定是「指財產所有人以自己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為」，贈與對象可以是任何人。

贈與的免稅額度是每年度220萬元，從1月1日到12月31日為一個年度。法律並未限制贈與對象，所以，若土豪今天心情好想到大街上撒錢，只要撒不超過220萬元，依規定是免稅的。

如果土豪撒的太開心，決定一擲千萬元，其他超過的780萬元仍是要繳稅的，所以要繳78萬元的贈與稅。

這法源依據是，根據遺產及贈與稅法第22條規定，贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額220萬元。

兩種贈與，無須納入贈與總額

1、配偶相互贈與之財產

2、子女婚嫁時父母贈與之財物，各自金額不超過100萬元，不計入贈與總額。(遺產及贈與稅法第20條)

蔡先生想把售屋所得現金，分2,400萬元給兒子阿哥，要如何移轉最經濟？蔡先生有許多不同選項，並產生不同稅額：

1.直接贈與現金2400萬元給阿哥：應納贈與稅額=(2400-220)*10%=218萬元

2.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻再分別贈與現金1,200萬元給阿哥：應納贈與稅額=(1200-220)*10%*2=196萬元

3.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻分2年，再分別贈與現金每年600萬元給阿哥：應納贈與稅額=(600-220)*10%*2*2=152萬元

4.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻分3年，再分別贈與現金每年400萬元給阿哥：應納贈與稅額=(400-220)*10%*2*3=108萬元

5.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻分4年，再分別贈與現金每年300萬元給阿哥：應納贈與稅額=(300-220)*10%*2*4=64萬元

6.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻分5年，再分別贈與現金每年240萬元給阿哥：應納贈與稅額=(240-220)*10%*2*5=20萬元

7.先贈與1,200萬元給配偶，夫妻分6年，再分別贈與現金每年200萬元給阿哥：應納贈與稅額=0萬元

從上列7個選項中，可以看出如果沒有時間急迫性，花6年的時間可以零稅金將2,400萬元現金移轉給兒子。

在操作上，蔡先生需注意，要先將錢匯給配偶，然後每年分別由夫妻各自的銀行戶頭，分別轉帳220萬元到阿哥戶頭，阿哥一年獲得440萬元，轉帳後最好在30日內，到國稅局申報贈與稅，雖然是0元。

如果阿哥結婚，結婚登記前後6個月內，還有父母各自100萬元免稅額。注意，如果蔡先生有3個子女，婚嫁時所贈與之財物就為300萬元，因為算人頭每人100萬元。蔡先生的配偶，也會有300萬元的額度，這和每年毎人220萬的免稅額不同。

利用保單移轉，留意最低稅負制

另外，透過保單移轉財富是高資產族群常用的方法之一，但要注意贈與稅與所得稅相關規定，避免發生避開贈與稅但可能會需要繳所得稅。

根據基本所得稅額條例，民國95年1月1日後所購買的保單，「要保人」與「受益人」不同時，就可能有最低稅負制，在此之前的保單則不在此規定之列。

蔡先生於2019年買一張高保額壽險保單，要保人和被保險人為蔡先生本人，滿期金2,000萬元，受益人為太太。依規定滿期金到期給付時，若要保人與受益人不同時，屬於贈與行為，可能產生贈與稅。不過，夫妻之間贈與，不論金額大小，都沒有贈與稅問題，蔡先生保單滿期太太領到2,000萬元，這是夫妻間的贈與，不用繳贈與稅。

需要注意的是，因為蔡先生此保單「要保人」與「受益人」不同，保單態樣符合最低稅負制，必須要申報所得稅，至於會不會繳到額外的稅，那是另一個問題。

本來夫妻之間財富移轉是免贈與稅的，但透過保單，反而衍生出其他稅負。最簡單的方法，是保單變更要保人和受益人為同一人，將滿期金受益人改為蔡先生，待蔡先生拿到2,000萬元後，再將現金轉給太太，這樣就不會有最低稅負制的問題，也不會有贈與稅的問題。

最低稅負制「基本所得額｣6大項目：

海外所得 特定保險給付 私募證券投資信託基金的受益憑證交易所得 申報綜合所得稅時採列舉扣除額之「非現金捐贈金額」（如：土地、納骨塔、股票等） 個人綜合所得稅的「綜合所得淨額」 選擇分開計稅之股利及盈餘合計金額

特定保險給付定義：

受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險給付，但死亡給付每一申報戶全年合計數在3,330萬元以下部分免予計入。

超過3,330萬元者，扣除3,330萬元後之餘額應全數計入。

（本文作者： 樂透人生─吳家揚 資料來源：財政部稅務入口網節稅手冊）

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