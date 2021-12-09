斯國支持我與歐盟洽簽BIA

國發會與外交部9日表示，我國與來訪的斯洛伐克完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，會中斯洛伐克明確支持我國與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。



今年10月我國由國發會主委龔明鑫率團赴斯洛伐克訪問，日前斯洛伐克經濟部政次長葛力克率團來台，與我方進行為期三天的「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。



國發會表示，本次會議雙方針對「經貿」、「教育科研與觀光」舉行兩個工作小組會議，分別由經濟部國合處長廖浩志、國發會綜規處長張惠娟與斯國兩位司長共同主持，相關部會也派代表參與。會中就貿易、投資、電動車、綠色經濟、中小企業數位化、觀光、科學園區、科研、產學連結、教育的合作等議題進行交流。



經過三天的諮商，雙方於9日完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，並簽署九項備忘錄，涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作，並推進台斯產業對接與經貿投資連結。



張惠娟表示，這三天除了舉行「台斯跨部會經濟合作諮商會議」，經濟部、外交部也利用此一期間，與來訪的斯洛代克代表團分別進行諮商，葛力克與我經濟部次長陳正祺共同主持首屆「台斯經濟諮商會議」，斯國外交部經濟合作總司長季絲也與我外交部歐洲司代理司長陳詠韶共同主持第六屆「台斯外交部總司長級諮商」。



國發會表示，雙邊就彼此關切議題充分交換意見，探討持續合作項目，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。外交部表示，明年台灣與斯洛伐克將依據成果宣言，在斯洛伐克舉辦「第二屆跨部會經濟合作諮商會議」，持續深化雙方交流互動，以提升台斯夥伴關係。