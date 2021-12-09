買尾牙禮品 不能扣抵營業稅

年底至農曆春節前為我國各大公司舉辦尾牙季節。但國稅局指出，營業人多半會舉辦尾牙抽獎，提供家電、3C產品、禮券、旅遊住宿券等酬勞員工，惟依營業稅法規定，其進貨收據或發票不能扣抵銷貨的營業稅額。



近期包括富邦金、台新金、玉山金、兆豐金、合作金庫等金融業紛紛宣布停辦尾牙，科技業如仁寶則連續兩年取消大型尾牙活動，改採各部門聚餐為主，但多數業者仍維持線上抽獎活動，大部分員工還是能拿到禮品或加菜金，但對於企業來說，該筆酬勞員工的收據無法扣抵營業稅款。



國稅局指出，一般來說，如果我國店家進貨再銷貨，其貨物本身的營業稅負等於是消費稅型態、轉嫁給消費者，因此其進貨收據可留存、折抵店家營業稅負擔。



但是，按加值型及非加值型營業稅法規定，如果企業一開始就將產製、進口、購買之貨物供酬勞員工、交際應酬或捐贈使用，除了協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻外，其他類型並非銷售或捐贈政府行為，不能折抵營業稅。



換言之，企業購買物品若已確定是員工抽獎或酬勞物品，企業等於是最終端的「消費者」，後續贈送給員工的行為不用開立統一發票也不算銷售貨物，因此無法折抵。



官員強調，我國營業稅是「屬地原則」，主要是針對台灣境內的銷售勞務或是貨物的行為課稅，要看能否折抵營業稅關鍵在於統一發票，如果是要開立發票則屬於銷售行為，自然可以折抵進貨的營業稅額，至於非銷售則免開發票但無法折抵。



舉例而言，A公司在2021年底購入100個過年禮盒送給員工，取得銷售額6萬元的統一發票，按照營業稅率5％而言，進貨的營業稅額為3千元，但因為送給員工的行為非屬銷售，自然不會開立銷售發票，因此A公司在申報營業稅時，該筆禮盒的3千元進貨營業稅額無法扣抵。