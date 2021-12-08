國家級疫苗廠落腳竹南 環評過關

國家級疫苗廠將進駐竹南基地了！環保署8日進行竹科四期擴建用地竹南基地環評大會，針對國衛院籌畫擴建國家級疫苗廠進行審查，最後經過閉門討論後，決議審查通過。國衛院長梁賡義表示，國家疫苗廠預估興建完成要四年，後續還要再二年時間進行驗證。未來落成就能建立完整的病毒資料庫，不單是能加速像新冠肺炎疫苗研發生產，甚至癌症、罕見疾病的藥物研發都有助益。

根據環評資料顯示，開發單位國衛院為了生產緊急疫苗，以供第一線國安人員，包含軍警及醫療人員，未來面臨緊急醫療需要，可以生產100萬劑疫苗生產。另外國家級疫苗廠也肩負國內不願意生產、沒有市場機制的藥品。

國衛院指出，去年疫情爆發後，國內因廠房設備不足，加上缺乏病毒與臨床檢體資訊，無法滿足台灣自行研製疫苗需求，衛福部為解決國安防疫議題，要求設立國家級疫苗廠，並籌備國家級傳染病檢體戰略平台資源庫。

值得注意的是，過去環評委員擔憂疫苗廠及設立病毒資料庫後，相關廢棄物清運可能成為問題，若任由棄置會有防疫問題，因此要求補足安全管理機制、感染性廢水納入園區廢水處理廠前的滅菌方式等，並要求開發單位補充營運的化學物質清單及數量。

國衛院表示，目前營運階段可能使用的化學品約為327種，皆依「毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法」取得核可同意使用。至於感染性廢水及事業廢棄物部分，國衛院說，會確保病原體控制在實驗室內，避免造成院區及社區感染；污水會高溫高壓滅菌處理，廢棄物則交由合格處理業者，最後送至苗栗縣垃圾焚化廠焚燒處理。