自動販賣機 2023年起開發票

自動販賣機業者應留意，財政部中區國稅局表示，因應統一發票辦法修正，如果是2022年起新設的自動販賣機（銷售飲料食品）與所有停車場自動收費機，其輔導期限為2022年12月底，2023年起未開發票將裁罰。

依照統一發票辦法規定，若是以自動販賣機銷售食品、飲料，營業人使用的自動販賣機為2022年1月1日以後取得者，則開立發票輔導期限為2022年12月31日，換言之，2023年起就要開發票，否則將會受罰。

另外，以自動機台收取停車費者，開立發票輔導期限則為2022年12月31日，同樣也是2023年起必須開發票。

至於2021年12月31日以前取得的自動販賣機（銷售食品、飲料者），輔導期限為2027年12月底，等於2028年起才需要開發票。

官員指出，若未來輔導期結束後，自動販賣機台的營業人仍漏開發票，將涉及逃漏稅和未給付他人憑證兩種刑責擇重處罰。

未給付憑證為稅捐稽徵法第44條規定，按照查明認定總額處5％金額為行為罰、單次罰鍰上限為100萬元。

若是營業人還涉及逃漏稅，則依營業稅法第52條規定，最高可以裁處漏稅額5倍做為罰鍰金額，單次罰鍰上限為100萬元，若一年內經查獲達三次者，國稅局可勒令停止營業。

官員表示，目前我國市面上多以自販機銷售「食品、飲料」及「停車場」兩機種居多，消費者多反應無法直接取得統一發票，但過去自販機多為投幣式，無法連線記下電子紀錄，也無從開發票。

近年受惠於科技進展，自動販賣機逐步電子化，如悠遊卡交易的飲料販賣機，還有停車場繳費機等皆可開立發票。為有效防堵該漏稅管道，朝野立委在立院財委會提案建議財政部修正辦法。

國稅局因應立院決議，要求業者修改自販機功能，於消費行為的時候，可以逐筆開立雲端發票或其他種類統一發票，未能改善完成則依法處罰。