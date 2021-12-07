捐贈運動業 可減營利事業所得額

立法院會7日三讀通過《運動產業發展條例》部分修正條文，未來營利事業透過教育部設立的專戶，捐贈教育部專案核准的重點運動業，申報所得稅時，得按全數捐贈金額的150％，減除當年度營利事業所得額。



我國體育選手在東京奧運中大放異彩，吸引各大廠商願意贊助選手，因此《運動產業發展條例》修正案被搬上檯面。



儘管立委和企業都希望可以捐助重點運動產業，可以依《運動產業發展條例》第26-2條企業捐贈抵稅額度進行減免，但對減除額度各方有不同意見，政院版本是依照捐助金額減除當年營利事業所得額的150％，但朝野立委主張擴大到200％到250％不等。



立法院院會7日對本項修法案進行表決，增訂《運動產業發展條例》第26-2條，明定教育部為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜，用於發展職業或業餘運動及相關賽事。



至於提供營利事業的捐贈誘因，三讀後條文明定，營利事業透過專戶對教育部認可的職業或業餘運動業的捐贈，於申報所得稅時，得在捐贈金額新台幣1,000萬元額度內，按金額的150％，自捐贈企業當年度營利事業所得額中減除。



為避免關係人間透過捐贈進行不當避稅行為，營利事業與受贈運動業間具有關係人身分者，在1,000萬元額度內，僅能按捐贈金額的100％，自捐贈企業當年度營利事業所得額中減除。



而為利於推動國家重大體育政策，若營利事業透過專戶捐贈的對象，為教育部專案核准的重點運動業，及經教育部公告的重點運動賽事主辦單位，申報所得稅時，得全數按捐贈金額的150％，減除當年度營利事業所得額，不受1,000萬元額度及關係人身分的限制。



職籃T1聯盟會長錢薇娟希望，新法上路後，可以提升中小企業贊助運動意願，吸引更多人投入，形成正向循環。台灣多數為中小企業，透過提高免稅比例，可以吸引更多企業贊助運動產業，大家一起把餅做大，讓更多人才投入體育，形成正向循環。