幼兒學前扣除額 排除有錢人

幼兒學前扣除額，有錢人不適用！財政部台北國稅局表示，民眾若適用個人最低稅負制、股利分離計稅、綜所稅率為20％以上等三種「排富條款」範圍，即使有扶養學前幼童，報稅時仍無法適用幼兒學前特別扣除額12萬元。



排富條款包括三種，只要符合任一項，申報綜所稅時就無法適用長期照顧與幼兒學前特別扣除額。首先是減除「幼兒學前特別扣除額、長照特別扣除額」後，本人或配偶仍適用綜所稅率20％以上；其次是申報戶股利及盈餘合計金額，按28％稅率分開計算應納稅額者；第三種是適用最低稅負制者，也就是境內外所得額超過670萬元的部分適用20％稅負，而且最低稅負超過當年度綜所稅額。



另依照民法與所得稅法規定，適用幼兒學前特別扣除額優先順序依序為父母、祖父母、兄弟姊妹、其他監護人等。



官員指出，按照所得稅法第17條與財政部2020年函釋規定，如果學前幼童的父母「因故」不能扶養子女，像是過世、失蹤、在獄服刑或受宣告停止親權等四種情況，多半是由同居的祖父母實際負擔扶養義務，只要有實質扶養事實，祖父母報稅時，可檢附警察局查詢人口報案單、在監證明、停止親權裁定確定證明書或其他足資證明文件，即可適用幼兒學前特別扣除額，每名5歲以下子女可扣除12萬元。



另依照民法第1094條、第1106條等規定，當學前幼童的父母無法行使、負擔扶養義務時，還有父母死亡且無遺囑指定監護人、或是遺囑指定監護人拒絕扶養，則依同居祖父母、同居兄弟姊妹、非同居祖父母、法院指定人選等依序認定為學前幼童的監護人。



舉例來說，一名5歲以下幼兒的父母、祖父母均已死亡，且無兄弟姊妹，經法院選定其幼兒的舅舅A為監護人，A可以檢附法院文件以證明其扶養事實，並列報幼兒學前特別扣除額。