當沖降稅延長年限 院會再協商

立院各黨團6日協商證券交易稅條例修正案（當沖降稅延長案），綠營以政院版為主，有意將當沖降稅優惠延長三年（至2024年12月31日），稅率維持千分之1.5；藍營則堅持當沖降稅應常態化，最後朝野未取得共識，再送院會協商。

當沖降稅優惠將於今年底到期，今年8月因台股當沖降稅政策充滿不確定性，股市出現大幅波動，行政院在8月迅速拍板通過證交稅條例修正案並列為立院下半年會期優先法案，盼提升台股交易動能，帶動經濟成長，目前僅完成初審，因朝野意見不同而送院會協商，未來經院會協商表決後，才會進入二三讀程序。

當沖交易減半課徵證交稅自2017年4月28日實施迄今，現股當沖占上市櫃成交值持續上升，由2016年的一成，現已達四成左右。

而台股日均成交值也呈現倍數成長，從2017年1,297億元的到今年前十月4,710億元，約提升了近三倍。

在成交量能大幅提升趨勢下，我國證交稅收也受惠，其稅額從2016年709億元增至2020年的1,506億元，今年前十月證交稅收更達到2,300億元，顯示當沖降稅已發會提升市場交易量能、流動性等政策目的。

藍營立委以曾銘宗、賴士葆等在協商時表示，當沖降稅有效活絡股市，達到其租稅獎勵目的，甚至讓證交稅收大幅成長，為鼓勵台股發展，應採取常態化方向。曾銘宗也堅持，若綠營不採納常態化建議，則直接送院會表決。

綠營立委沈發惠則在協商中指出，當沖交易降稅應定義為權宜措施、設定年限較適合，多數委員共識是延長三年，政院版也是三年，傾向支持院版。至於其他在野黨團則表示無意見或接受院版的延長三年方案。

綠營召委鍾佳濱則總結，藍營堅持當沖降稅常態化、綠營皆採延長三年，朝野黨團仍有不同意見，因此全案送請立法院院會協商。