視訊股東會 公司法新增彈性但書

立法院經濟委員會6日進行《公司法》修正草案朝野黨團協商，朝野雙方最後同意依政院版本修法，在第172之二條部分，決定不去變更現行需章程訂明部分，僅新增但書彈性規定，當天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關可公告公司於一定期間內，不經章程訂明，以視訊會議方式召開股東會。至於公開發行公司，如金管會另訂召開視訊股東會條件，則需遵循金管會規定。

現行《公司法》2018年時，僅放寬非公開發行股票公司經章程訂明後，可以視訊會議或中央主管機關公告方式召開股東會，當時考量公發公司股東人數眾多，且視訊會議有股東身分認證、斷訊、同步計票技術等相關疑慮，當時修法排除公發公司適用。

但新冠疫情今年5月轉趨嚴重，疫情警戒升為第三級，6月正逢股東常會旺季，許多公司無法如期召開股東會，放寬視訊股東會議題引發熱議。

經濟委員會6日處理12個公司法修法版本協商，包括併案審查委員謝衣鳳等22人、曾銘宗等18人、沈發惠等18人、民眾黨團及鍾佳濱等21人擬具的修正案，及後續立委或黨團提出另外11個版本。

經濟部官員表示，朝野都同意不需再處理公司章程部分，維持現行規定，而是透過增訂但書部分，也就是在第一項規定中，把「當天災、事變或其他不可抗力情事」放入，遇到這類情況時，且中央主管機關得公告公司於一定期間內可召開視訊股東會。

針對公發公司部分，官員指出，在第三項中也明定，公發公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關也將會額外訂出規定，公發公司也就必須要遵守金管會後續訂出的相關規定。