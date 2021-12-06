台菸酒拚獲利 年終可領4.4個月

台灣菸酒公司董事長丁彥哲6日指出，台酒2021年稅前盈餘目標70.93億元達標沒問題，但能否超過稅前盈餘預算數目標10％以上、達到78億元，仍待最後一個月衝刺，惟員工有機會拿到最多4.4個月年終獎金。

截至2021年12月初，台菸酒稅前盈餘約達到預算數目標（70.93億元）。丁彥哲6日在藝術蒐藏款OMAR（PX雪莉桶）發表會表示，稅前盈餘距超額目標（78億元）約有6～7億元差距，若在最後一個月達標，員工年終最高可領4.4個月。

今年疫情三級警戒期間嚴重衝擊5～8月內需產業，包括小吃店等都被迫禁止內用，同時影響台酒菸酒品銷量。丁彥哲估計，酒品營收受疫情影響減少23億元，菸酒品營收在8月底才小幅回升，10月逐步回歸往年水準，下半年只能盡全力拉抬營收、衝刺盈餘目標。

台菸酒主管表示，今年還剩最後一個月，近期各盤商因應聖誕節、春節庫存回補，台酒11月業績不錯，因此稅前盈餘仍有機會達到78億元水準。另台菸酒會在2022年1月提出政策性因素考量，將防疫酒精影響盈餘數適度列入，員工年終應仍可拿到4.4個月。

台菸酒除盈餘目標以外，也面臨漲價壓力。全球原物料、航運、勞工等三大成本不斷上升，如酒精、玻璃、矽等原料仍在高檔；另全球總體運價指數從去年底2,500美元成長到目前9,425美元，漲幅約三倍多，而我軍公教加薪4％、基本工資調漲等，帶動整體勞工加薪，也會提高成本。

丁彥哲認為，面對全球原物料價格調漲、國際貨運塞港，台菸酒部分產品呈現虧損，但為國營事業，肩負國家政策重要性與業界指標責任，因此會在可接受範圍內自行吸收漲價成本，包括料理米酒、泡麵、金牌啤酒等，在2022年農曆春節前皆凍漲，春節後則看國際產業概況再決定價格策略。

台菸酒6日舉辦威士忌新品發表會，推出酒齡長達12年以上的PX雪莉桶威士忌原酒，每瓶建議售價15,000元，一組四瓶，全球僅限量210組。丁彥哲指出，本次推出12年PX雪莉桶威士忌，價格較往年的限量款略高，並非受物價影響，而是其非常具有價值。本次推出高價限量威士忌，是以「祈福」為主題，聯名張大千《南無觀世音菩薩》、溥心畬《蓮座觀音》、林玉山《慈航普渡》、陳進《觀音菩薩》等四名大師畫作，為全台灣民眾祈福。