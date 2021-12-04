贈與稅3情形逾繳 改受贈人承擔稅負

財政部北區國稅局表示，贈與稅原則上是贈與人（送出財產的人）負擔，但如果贈與人行蹤不明、逾期未繳稅且境內無財產可供執行，或是贈與人過世尚未課贈與稅等三種情形，國稅局將對受贈人（得到財產的人）發單補課稅。

依照我國遺產及贈與稅法規定，境內居住者個人贈與境內或境外財產給他人、境外居住者贈與境內財產給他人，還有贈與人在贈與行為發生前兩年內自願喪失我國國籍，該贈與人仍將境內外財產贈送給他人，這三種情況都屬於贈與稅課稅範圍。

贈與稅課稅規定，贈與人可適用每人每年贈與220萬元（2022年起每人每年贈與稅免稅額改為244萬元）內享免稅優惠，惟超出額度須繳納贈與稅10％～20％，而贈與行為發生後30天內，贈與人必須向稅局辦理贈與稅申報。

另配偶間相互贈與皆不計贈與稅；而子女婚嫁前後半年內，其雙方父母每人各贈與100萬元可免計贈與稅。不過，若贈與人在贈與財產後兩年內過世，則贈與總額將全數列入遺產課稅。

除了法規範圍外，我國也有規定「擬制贈與」情況，例如個人以未成年者名義購買財產、二等親財產交易、以無償或不對等代價幫他人購買財產，還有無償或不對等代價幫他人還債等，國稅局也會認定為贈與行為課稅。

官員指出，近期發現部分案件為贈與人在贈與行為發生30天後仍未繳稅（逾期未繳贈與稅），而且贈與人涉及過世、失蹤或境內無財產可執行等情況，國稅局依遺贈稅法規定，改向受贈人課徵贈與稅。

舉例來說，A在2017年1月以950萬元出售一筆桃園市房地，另將其中350萬元匯款贈與給女兒，卻未依規定申報贈與稅。後來A在2020年10月過世後，國稅局查核其遺產才發現該筆贈與行為，扣除A當年度贈與免稅額220萬元後，應課稅金額為13萬元（130萬元×10％），因贈與人死亡時贈與稅尚未核課，依法改向受贈人女兒課稅。

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