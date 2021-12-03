爸媽留債 繼承應留意什麼事?律師教你保身

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存日前因為癌症過世，享壽72歲。在他過世前，累積債務直逼225億元，其中欠稅就超過3億元，因此宣告破產。如果被繼承人生前留有債務，在繼承時應留意什麼事，明恩法律事務所律師吳挺絹提供大家以下注意事項。

壹、 繼承人避免債務上身的做法

一、 親屬生前如果有積欠債務，並且繼承人們確定「債務是大過於遺產金額的」，繼承人在被繼承人過世後，為避免債務上身，建議可以在「知道可以繼承之日起3個月內，向法院聲請拋棄繼承」。



二、 如果繼承人們「不知道被繼承人的財產狀況（債務多還是遺產多，不清楚的）」，則建議用「限定繼承清算（包含要向法院陳報遺產清冊等）」，避免繼承人們在搞不清楚被繼承人債務的情況下，大家先把遺產給分完了，侵害到被繼承人債權人的權利，之後債權人找上門來討債，繼承人就必須要拿自己的財產出來還了，不可不慎！

貳、分配遺產前須先「拿遺產償還債務」

即便遺產大於債務，繼承人們在分配遺產之前，請記得必須先「拿遺產償還債務」！而債務的償還，是有順序的！

一、繼承費用

民法第1150條規定：「關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者，不在此限。」

最高法院107年度台上字第1453號判決，對於「遺產管理之費用」曾有說明：「遺產管理之費用，乃屬繼承開始之費用，該費用具有共益之性質，不僅於共同繼承人間有利，對繼承債權人及其他利害關係人等，胥蒙其利，當以由遺產負擔為公平。是以凡為遺產保存上所必要不可欠缺之一切費用均屬之，諸如事實上之保管費用、繳納稅捐等是，且該條規定其費用由遺產中支付之，係指以遺產負擔並清償該費用而言。」

這一類型的費用支出，是對於全體繼承人甚至債權人，都能受益的，因此要由遺產支出。例如：遺囑執行人，在移交遺產給法定繼承人們之前的遺產管理費用、繳納稅捐，都可以由遺產給付。此類支出，在申報遺產税時，檢附「費用證明文件」，還可以作為「遺產稅扣除額」。

二、有優先權的債權人

哪些是有優先權的債權人呢？

（一）政府的稅捐

稅捐稽徵法第6條第1、2項規定：「稅捐之徵收，優先於普通債權。土地增值稅、地價稅、房屋稅之徵收及法院、行政執行處執行拍賣或變賣貨物應課徵之營業稅，優先於一切債權及抵押權。」

而在申報遺產稅時，檢附相關稅捐的「繳納書」影本給國稅局，也可列入「死亡前應納未鈉之稅捐、罰鍰、罰金」的扣除額。



（二）不動產抵押權人

1.首先「死亡前未償債務」，檢附「債務證明文件」，可以作為「遺產稅扣除額」。而如果是「被繼承人重病期間的舉債，則要向國稅局說明這筆債務發生的原因，並且提出用途的證明」，才可以扣除。

2.民法第860條規定：「稱普通抵押權者，謂債權人對於債務人或第三人不移轉占有而供其債權擔保之不動產，得就該不動產賣得價金優先受償之權。」、第874條規定：「抵押物賣得之價金，除法律另有規定外，按各抵押權成立之次序分配之。其次序相同者，依債權額比例分配之。」

（三）動產質權人、權利質權人、留置權

動產質權人： 民法第884條規定：「稱動產質權者，謂債權人對於債務人或第三人移轉占有而供其債權擔保之動產，得就該動產賣得價金優先受償之權。」

權利質權人： 民法第900條規定：「稱權利質權者，謂以可讓與之債權或其他權利為標的物之質權。」第901條規定：「權利質權，除本節有規定外，準用關於動產質權之規定。」例如：商標權、股票（股東權）都可以設定權利質權，債權人就對於該財產權賣得的價金，有優先受償的權利。

留置權：民法第936條第1、2項規定：「債權人於其債權已屆清償期而未受清償者，得定一個月以上之相當期限，通知債務人，聲明如不於其期限內為清償時，即就其留置物取償；留置物為第三人所有或存有其他物權而為債權人所知者，應併通知之。

債務人或留置物所有人不於前項期限內為清償者，債權人得準用關於實行質權之規定，就留置物賣得之價金優先受償，或取得其所有權。」

例如：被繼承人生前請修車廠修理汽車，該給付的修車費用卻一直未給付，因此修車廠可以有留置權，把汽車留下來，並準用實行質權的規定，就留置物（汽車）賣得之價金有優先受償權。

三、普通債權人：按照債權額的「比例」，平均分配。

四、遺產酌給請求權人

民法第1149條規定：「被繼承人生前繼續扶養之人，應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係，酌給遺產。」

法院實務上認為，這也是屬於遺產債務！

參考最高法院102年台簡抗字第54號民事裁定：「其立法目的係恐被繼承人生前繼續扶養之人，於被繼承人死亡後，生活無著，乃允其請求酌給遺產。故於酌給遺產時，除應審酌受被繼承人扶養之程度、受扶養人之年齡、身體狀況、生活情形、與被繼承人間之身分關係、遺產之狀況外，尚應審酌遺產酌給請求權人之財力、日常收入是否足以維持其日常生活。換言之，倘遺產酌給請求權人之財力、收入足以維持其日後生活時，則無酌給遺產之必要。」

因此，被繼承人生前的同居人，如果符合這條規定的要件時，是可以向繼承人請求酌給遺產的。

五、民法第1030條之1生存配偶的「剩餘財產差額分配請求權」

夫妻財產制適用法定財產制的夫妻（如果您沒有到法院登記過分別財產制、所得共同財產制或共同財產制，您就是法定財產制），只要是剩餘財產較多的一方先過世，生存的一方（財產較少的）可以主張行使「剩餘財產差額分配請求權」，這也可以節省遺產稅（列為扣除額）。

六、遺囑的受遺贈人

民法第1160條規定：「繼承人非依前條規定償還債務後，不得對受遺贈人交付遺贈。」

因此，被繼承人生前如果有透過立遺囑，將遺產（某棟房屋或現金）留給非法定繼承人（例如：長孫、某某公益團體），法律上他們是「受遺贈人」，繼承人必須清償完遺產債務之後，才能交付遺產給他們。

最後提醒繼承人們：

清查遺產的同時，也請記得清查債務（並在3個月內，向法院陳報遺產清冊），法院會依公示催告程序公告，命被繼承人的債權人於一定期限內（三個月以上）報明其債權。

在前項公示催告期限內，繼承人千萬「不能」對於被繼承人的任何債權人償還債務。不然之後其他有優先權的債權人找上門來討債，繼承人就必須要拿自己的財產出來還了，不可不慎！期限屆滿後，繼承人對於在期限內報明的債權，以及繼承人已知的其他債權，應按照前面提的順序，把遺產先償還給優先權人，再還給普通債權人。

當然，遺產稅也是要申報並繳納完畢，取得遺產稅免稅證明書（或繳清證明書）之後，才能分配遺產喔！

註：即便是債務大於遺產，也是要申報遺產稅的喔！

作者簡介_ 吳挺絹律師/理財規劃顧問（AFP）

現任明恩法律事務所主持律師，係台灣少數擁有理財規劃顧問資格（AFP）的律師。亦具臺北市政府法律諮詢律師、新北市政府青年律師服務團律師、中央氣象局國賠事件處理小組委員、台灣理財顧問認證協會紀律道德委員會、法律扶助基金會台北、新北分會扶助律師…等身份，並為財經法學碩士（專長信託）。

本文獲吳挺絹律師授權轉載，完整內容請觀看：分配遺產前，被繼承人留下的債務處理的幾個提醒

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