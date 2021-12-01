疫情被除籍？ 繳稅、勞健保 放寬認定

受新冠疫情影響，海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅優惠等權益。財政部賦稅署副署長樓美鐘1日表示，若因疫情被除籍產生賦稅影響，仍會讓民眾就個案事實從寬認定。衛福部社保司長商東福也說，返國可持續納保且不受六個月等待期限制。

內政部表示，依戶籍法民眾出境逾二年遷出戶籍，並不是除籍，只要持護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記，保障民眾權益。但被迫除籍者其健保、勞保、租稅等權益都連帶會受影響，內政部長徐國勇日前已表示，將不修法朝行政命令放寬規定，保障民眾權益。

樓美鐘在疫情記者會表示，若個人因離境兩年被除籍，配偶、直系親屬未在該地設籍，明年9月22日前本人、配偶或直系親屬再於該地設立戶籍，今明兩年地價稅可適用自用住宅千分之2優惠稅率，若配偶直系親屬仍在當地設戶籍，則權益不受影響。

官員說，我國每年11月1日至30日為地價稅開徵季，一般民眾土地若是非自住用地則適用地價稅率千分之10～55；但如每年9月22日前向國稅局提出申請，地價稅負可降為自用住宅用地千分之2優惠稅率。所謂自用土地，主要是以本人、配偶、直系親屬等設籍為主。

至於個人綜所稅，若無戶籍，居住未超過183天，採「就源扣繳」課稅；若無戶籍但居滿逾183天，則可採「結算申報」，遷出戶籍者可向國稅局申請，將就個案事實從寬認定。

此外，商東福表示，若因疫情遷出戶籍導致喪失健保資格，只要2020年元旦時仍在保民眾，可向健保署申請，從退保之日接續納保，資格不受影響。另2018年後戶籍遷出國外且健保退保者，只要在2020年元旦至2022年12月底之間返國、恢復戶籍，可從寬在復籍日參加健保，不受六個月等待期限制。不只健保，2020年元旦國民年金仍在保民眾，也可從退保日起重新納保繳費，資格不受影響。

另勞動部勞保局長鄧明斌也說，若疫情後出境日數扣除「2020年3月11日到邊境解封日」的日數不滿兩年，勞保局暫不會取消勞保資格；至於勞保老年年金請領並不受除籍影響，仍可依規定請領。