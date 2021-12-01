財政部啟動查核CRS資料

金融機構需留意了！財政部台北國稅局將從今年12月起首次對金融機構所申報的2020年度CRS資料查核，檢查對象主要為過去有申報錯誤前科的業者，也就是遵循風險較高的金融機構。若有故意漏報或未做好盡職審查，稅局可裁罰千萬元以下罰鍰。

台版共同申報及盡職審查準則（CRS）自2019年上路，金融機構需在2019年完成審查個人高資產（100萬美元以上）、企業實體帳戶（25萬美元以上），2020年則需完成個人所有帳戶審查。

依照CRS辦法，我國金融機構需在每年6月申報CRS資訊給財政部，而財政部會在每年9月交換CRS資訊給簽署國，惟今年受本土疫情影響，金融機構申報CRS期限延至8月2日。

官員指出，財政部對CRS資料檢查主要為兩大面向，包括資料完備性、KYC（了解客戶背景）審查落實程度。所謂CRS資料完備性，即為資料需包含帳戶持有人姓名、地址、居住國家或地區、稅務識別碼、個人出生日期等，或帳戶實質控制人與國籍等。

依金融機構確實遵循共同申報及盡職審查（CRS）作業辦法第53條規定，如果國稅局要求金融機構提供CRS資料查核，國稅局會提供收據並在2+2個月內返還資料。

但如果金融機構被國稅局查獲有逾期未申報或短漏報CRS帳戶資訊，稅局將按短漏報件數與比例決定裁罰金額。以故意漏報而言，最重可罰1千萬元；另外，金融機構若未做好CRS盡職審查，財政部也會裁罰20萬元～1千萬元罰鍰。

據財政部2021年最新CRS申報資料統計，2021年日籍人士在台帳戶共94,967筆、帳戶餘額約台幣1.52兆元；而澳洲籍人士在台帳戶共19,200筆、2,045億元；英國籍人士在台帳戶16,320筆、846億元。