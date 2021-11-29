第三批光電案招標 商機上看3.78億

財政部國產署29日公告招標今年第三批太陽光電標租案，總共推出六宗標的，面積合計約3.98公頃、總裝置容量下限為3,795峰瓩，估計每年售電收入約1,890萬元，20年商機約3.78億元。

國產署指出，本次光電標的包括桃園觀音案（1.16公頃）、台中新社案（0.9公頃）、新竹市案（0.65公頃）、台南官田案（0.32公頃）、嘉義竹崎案（0.29公頃）及屏東市案（0.66公頃）等六宗，其中僅桃園觀音案為舊案，其餘皆為新案。

農委會自2020年7月7日修正規定，不同意2公頃以下農地變更土地用途種電，被稱為「光電七七事變」。本次列標的桃園觀音案屬於爭議農地，因此廠商得標後擔憂農委會規定影響開發，最後選擇不簽約，認賠保證金百萬元出場。

國產署副署長游適銘29日指出，桃園觀音案經行政院能源小組會商後，認定為行政院核定「2020太陽光電6.5GW達標計畫」光電專案區域，不會受農委會規定影響，業者得標後可申請變更使用。其他五宗新案皆為特定專用區、山坡地保育區或河川區等用地，也不受影響。

配合行政院2025年20GW太陽光電政策，經濟部能源局指定國產署2025年光電目標為606MW，其中2020年為5MW、2021年為96MW、2022年為121MW、2023～2025年分別為128MW。

游適銘表示，今年目標原為96MW，但近幾月疫情導致缺工缺料，鋼構、模組等都漲價，影響業者投標意願，國產署將持續努力達標。

而經濟部則在10月底召開「再生能源電能躉購費率審定會」，因應市場原料、工程大漲價，決議太陽光電在費率寬限期內且於2021年10月～12月完工者，每度發電外加費率0.2245元，搶救光電產業發展。

截至今年11月中，國產署光電標租已經有14案簽約、委託經營則有15案，還有台電與經濟部能源局的共同改良利用2案，合計為31案。