勞工失業加給 新增無工作父母

依照現行規定，就業保險被保險勞工在請領失業給付或生活津貼，若有受扶養的眷屬時可加給10％。立法院衛環委員會29日初審通過，將「無工作收入之父母」增至扶養眷屬範圍內，保障失業勞工的家庭生活。

立法院社會福利及衛生環境委員會29日審查性別工作平等法和就業保險法部分條文修正草案。在《就業保險法》中規定，當就業保險被保險人在領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，如有受其扶養無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙子女，可以申請加發給付或津貼，每扶養一人按其離職退保前六個月平均月投保薪資10％加給，最多加給至20％。

藍委蔣萬安指出，就保法中所謂「扶養眷屬」其實並沒有包含父母，若單身勞工需要負擔年邁父母扶養重責，一旦面臨失業，恐加重生活負擔、影響家庭，因此因應未來高齡化社會，提案將「無工作收入父母」納入扶養範圍；綠委莊競程也提案，將父母納入扶養眷屬範圍，但他認為父母需年滿65歲、且收入未達中央主計機關公布最近一年全國每人可支配所得中位數60％者為限。

勞長許銘春表示，現行眷屬加給規定，是為避免勞工非自願離職影響家庭經濟生活，配合整體婚育觀念及扶養型態改變，將父母納為眷屬加給範圍，可提升勞工失業期間生活保障，勞動部也支持修法。為維持受扶養眷屬條件一致，她說，建議比照現行標準，以「無工作收入父母」為加給條件，不額外設下年齡條件。

另因應高齡化社會的長照需求，為達到照顧不離職目標，各界相當關心是否能比照其他國家有「長期照顧安排假」。朝野立委均提出草案內容，但勞動部卻仍未提出對案，遭藍委批評，勞動部以「需研議」作為回應已長達二年，修法態度消極怠惰。

蔣萬安強調，每年約13.3萬名勞工因照顧而離職，更有超過三成的勞工因為家庭照顧需求而影響工作，逾六成的女性為家庭主要照顧者，且只有25％的女性可以繼續工作，如果不儘速解決這問題，女性勞工是最大受害者。

許銘春表示，勞動部將在一個月內提出針對「長期照顧安排假」相關研議報告，勞動部主要考量的點是法案若無薪資和津貼補助作為配套，恐怕影響受雇者的申請意願，並且還需考量相關財源問題。