ICT結合生技醫療 開創新藍海

KPMG安侯建業聯合會計師事務與台灣玉山科技協會26日舉行線上論壇，台灣玉山科技協會副理事長童子賢表示，疫情對全球產生莫大影響，但也找到遠距教學、辦公、醫療等新機會，台灣過去因ICT產業發展儲備不少能量，若能結合生技醫療達到科技醫療發展，有望創造產業發展機會。

KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會26日舉行「2021玉山安侯論壇－科技醫療投資發展與趨勢」，採線上方式舉行，邀請生醫界及資通訊業者與會，提供建言。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，近年我國進入高齡化社會，不少國內科技大廠拓展其事業版圖到智慧醫療、遠距醫療等領域，尤其國內外市場對醫療照顧需求持續提升，強勁需求也促進生技醫療產業結合新興科技，尤其以數位醫療與智慧醫療領域是兵家必爭之地。

社團法人國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池認為，大健康產業為整合型的經濟體系，包含所有個人預防、健康促進、診斷到治療等產品服務產業。

研華科技智能醫療協理黃滇樺表示，研華在2002年成立數字醫療，專注為醫療產業提供高效率平台，從設備走向以人為中心的產品方案，協助醫院更有效率的照護病患。 訊聯生物科技公司董事長蔡政憲指出，訊聯從細胞銀行如臍帶血、間質幹細胞等，結合生命資訊銀行如基因、健康、醫療資訊，首創生技雙軌銀行，幫助個人打造終生照顧服務。

隨著5G、AI技術日益純熟，台北醫學大學數據長許明暉指出，在醫療領域善用AI分析大量病理報告與X光片等，運用篩選機制找出潛在疾病，即時提供精準治療。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌及健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞認為，台灣企業投資科技醫療領域最大的挑戰包括「專業技術與人才不足」、「國內市場較小」以及「國內外政策與法規限制」等，台企可結合國外廠商，進而將產品或服務成功銷往海外。

KPMG健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植指出，數位醫療與醫療數據分析應用不僅改變醫療照護行為，更擴大健康照護定義到健康福祉產業，企業應統籌資源發揮量能，拓展海外醫療市場。