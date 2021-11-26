30日截止繳納 全年地價稅額估905億

財政部賦稅署26日表示，2021年地價稅已於11月1日開徵，繳納期限至11月30日（周二）截止，僅剩四天，如果民眾繳款書遺失或尚未收到者，應盡速向土地所在地的國稅局申請補發，最遲應在12月2日前繳納，以免遭罰滯納金。

賦稅署統計，2021年全國地價稅開徵戶數為867萬戶、較2020年成長約1.52％，預估2021年地價稅額為905億元、年減0.11％，整體而言為戶數增加、稅額微幅下降態勢。而2021年全國平均每戶地價稅額為10,438元、較2020年10,609元約減少171元。

依稅捐稽徵法規定，若逾期繳稅，每超過二天將加徵1％滯納金，最高將加徵15％。若超過30天仍未繳納，則國稅局會請行政執行分署移送強制執行。

現行地價稅採總歸戶制，同一人在同一縣市所有土地會合併成一張地價稅單，但同一人在不同縣市土地則會有多張地價稅單。官員指出，如果民眾收到多張稅單，一定要全數繳納，否則仍會產生漏稅情況而受罰。

官員表示，我國地價稅負是依照「申報地價x適用地價稅率」計算，主要以8月31日土地登記簿所記載的所有權人為納稅人，向該所有權人課徵全年地價稅。

申報地價由各縣市兩年調整一次，而地價稅率可分為自用（適用優惠稅率千分之2）與非自用土地（稅率為千分之10到千分之55）。

官員指出，近年隨各縣市採用都市計畫，部分土地可能會被指定為公共設施保留地，若為無償供公眾通行道路土地則免徵地價稅，至於臨時建築使用則適用千分之6。

財部也提醒，若民眾要將非自住用地轉為自住，須在每年9月22日前、也就是地價稅開徵日前40天向國稅局提出申請，才能變更適用稅率，若未在今年期限前申請，僅能適用明年以後年度。