電動車延長免牌照稅 初審過

為實現我國綠能科技創新產業願景，立法院財政委員會25日審查使用牌照稅法修正草案，將延長電動車輛免課牌照稅優惠期限。不過，朝野立委對延長年限無共識，各版本從政院版延長四年、綠營版五年、藍營版無期限等，最後全案完成初審程序，但關鍵年限條文保留，仍待黨團協商。



立院財政委員會25日排審牌照稅法修正草案，多達九位立委提案，加上政院版草案，合計為十種版本。藍委賴士葆提案永久免稅以刺激產業發展；而藍委萬美玲、翁重鈞、謝衣鳳、曾銘宗等皆建議延長十年，民眾黨黨團則提案延長九年；綠委高嘉瑜、藍委楊瓊瓔則擬延長五年。



其中，政院版、綠委林楚茵版皆研擬延長電動車輛免課牌照稅優惠至2025年12月底，估計最有機會出線。但因為朝野未取得共識，僅完成初審程序，將各年限版本保留送黨團協商。藍委賴士葆也強調，目前各版本都是「得延長」，不具備約束力，透過保留協商再做討論較適合。



另外，有關藍委李貴敏提案應給予新手爸媽（育有六歲以下幼童）一輛自用小客車（不限電動車或是燃油車）皆享免課牌照稅優惠，同樣也保留。



依牌照稅法第5條規定，電動汽機車牌照稅由地方政府訂定，目前全國各縣市均為免稅並報財政部備查，惟電動汽機車免徵牌照稅優惠至2021年底，行政院擬定草案，規畫將電動汽機車優惠期限延長至2025年底。



財政部指出，150c.c.以下機車原本就免課牌照稅，電動機車約等同125c.c.機車自是免稅，財政部政策主要是針對電動汽車減免牌照稅，我國電動汽車牌照稅減稅金額從2017年0.25億元、2018年0.43億元、2019年1.7億元、2020年3.6億元，2021年前十月則為4.8億元規模，因牌照稅為每年針對既有車輛課徵，估計未來每年稅損約4.8億元以上。