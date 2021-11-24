基本工資補貼基準出爐 66.3萬勞工受惠

勞動部24日召開就業安定基金管理會臨時會，針對經濟部提出的「受疫情影響事業基本工資補貼方案」進行討論。勞動部表示，基本工資補貼的人數基準將以今年10月31日的就業保險投保人數為申請上限，在明年4月、6月、8月分三次撥款，預計補貼案規模為35.46億元、受惠人數為66.3萬人。

基本工資明年元旦起將調升至月薪2萬5,250元、時薪為168元，由於不少行業今年受COVID-19疫情影響，經濟部提出基本工資的定額補貼配套，針對受疫情影響的農業部門、服務業部門、工業部門事業單位進行補貼，以今年9至10月為比較基準，營業額衰退幅度較去年同期減少20％以上者，發給全時勞工1,000元、部分工時勞工560元定額補貼，補貼期間為明年上半年。

符合「受疫情影響事業基本工資補貼方案」的全時勞工有49.8萬人、部分工時勞工有16.5萬人，合計66.3萬人，推算補貼案總金額為35.46億元。

由於需動用就安基金，勞動部為此召開臨時會討論。外界相當關切補貼人數的計算方式，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，會以今年10月31日為基準，全時勞工的補貼人數計算以2萬4,000元與2萬5,200元這兩個投保級距合計為補助人數上限，再對照明年1至6月底的2萬5,200元（基本工資）投保級距的投保人數來計算；部分工時勞工則是以2萬3,100元投保級距以下為計算人數。

舉例來說，A公司在今年10月31日時，2萬4,000元與2萬5,200元這兩個投保級距總計有30名勞工，明年1月底時基本工資投保級距的投保人數為18人、就可以18人作為申請補貼的人數，若到4月底時，基本工資投保級距為34人，也只能以30人作為申請計算人數。

同時，補貼專案也設下兩個條款，若申請單位在明年上半年有違反勞基法第21條規定，也就是雇主未給到基本工資者，經濟部就會追回全額補貼款，或是勞動部查證，發現雇主刻意「高薪低報」者，就會追回違規人數的當月補貼款。