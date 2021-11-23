iHerb貨物卡關？海關澄清：未按規定報關

保健食品電商iHerb在23日宣布，因台灣海關新制嚴格查核，導致貨物通關速度大受影響，將暫停對台灣服務。財政部關務署23日也澄清，貨品速度遞延不是因海關卡關，而是因該電商未按規定報關，須更正申報並補件。

關務署指出，iHerb總共有六批約1萬件貨品通關屬於違規情況，因無法補具委任書、商業發票及輸入許可證等，經快遞業者申請退運，其中五批已退運出口，剩一批2千餘件待退運，僅少數已補正者可依照一般報單通關放行。

知名保健食品電商iHerb在23日無預警於官網宣布暫停在台服務，主要因台灣海關近期執行新興清關、查驗流程和嚴格檢查，使訂單通關時程受極大影響，無法預測台灣當局政策實施範圍及預計訂單延遲情況。iHerb也強調，待海關問題告一段落後，將另發重啟台灣市場公告，並提供專屬優惠以表謝意。

不過關務署則回擊，iHerb貨品速度受影響，與我國因應非洲豬瘟取消併袋通關等新制關聯性不大，主要該電商之前有貨物違規入關。

依我國空運快遞貨物通關辦法規定，若進口貨物涉及輸出入規定，必須以一般進口報單正式報關，不能以快遞簡易申報單通關。

官員指出，依照規定，本來iHerb進口藥品、保健食品等輸出入規定貨品，應該要以一般通關方式，但業者卻誤報為簡易申報方式通關，海關經查獲後，要求iHerb更正為一般通關，而且要檢附進口人委任書、商業發票、輸入許可證等，所以才會影響通關速度。

在業者文件沒有補齊委任書跟主管機關許可證情況下，官員表示，按照我國通關規定則無法放行，因此貨品卡關原因並非來自海關，業者解讀屬於誤解。

關務署也呼籲，部分高劑量維他命或保健食品在國內被列為藥品，應向衛福部食藥署等主管機關申請輸入許可後才准放行。官員表示，為了維護iHerb收件民眾權益，海關已經加派人員協助業者辦理通關程序。