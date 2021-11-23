贈與公設保留地 留意三大稅

財政部指出，若贈與公共設施保留地給他人，僅限配偶、直系血親贈與免課稅，其他情況都須計稅；另在土增稅部分，依我國2021年修正通過土地稅法規定，皆可免課土增稅；地價稅方面，若土地上仍有臨時建築，則適用千分之六稅率。

所謂公共設施保留地，主要是各級政府依都市計畫指定部分地區土地，以備未來作為公共設施如道路、公園、綠地、學校、醫療衛生機構、上下水道等用地，但可能受行政程序或其他因素，政府尚未啟動計畫也未徵收該土地，因此僅由各級政府先行指定保留，民眾在政府通知前仍可繼續使用。

依照都市計畫法第42條規定，如果民眾是把公共設施保留地送給「配偶」、「直系血親（子女、孫子女、父母或祖父母）」等，可免課贈與稅。但如果是贈與給其他親屬或他人，則一律依土地公告現值計算土地價格並計贈與稅。

另依照我國土地稅法第39條規定，原本僅都市土地被劃為公共設施保留地移轉可免課土增稅，經大法官釋字第779號解釋後，財政部也在2021年順利推動修法，都市與非都市公共設施保留地移轉皆免徵土增稅。惟移轉時必須檢八個月內政府單位核發證明、一個月內土地登記謄本以及地籍圖謄本、個人身分證明等。

此外，官員指出，在政府尚未取得公共設施保留地前，民眾可申請做為臨時建築使用，在建築使用期間適用地價稅率千分之六，而自用住宅用途則按千分之二計徵地價稅。至於未作任何使用並與土地隔離，或是做為農地、公共使用情況，皆免徵地價稅。

官員舉例，地主有一筆土地被政府劃為公共設施保留地，若地主贈與給自己兒女，兒女又在短期內將該筆土地做為停車場收租，則免課贈與稅與土增稅，另仍可興建臨時建築作為停車場適用地價稅率千分之六，惟政府通知要開闢時，則持有人需自行拆除地上建物。