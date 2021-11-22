台美對話登場 聚焦供應鏈、不談美豬

第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）將於台灣時間23日登場，經長王美花22日受訪表示，這是產業策略談判，不是和美國貿易代表署USTR的會談，不會談到萊豬議題，雙方將聚焦在供應鏈、反制經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等議題交流。

另，外長吳釗燮22日備詢時表示，國際經貿往來重視是否遵守國際標準，美國是國際社會重要成員，如果反萊豬公投過關，將衝擊台美貿易，預期也會衝擊台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判。

王美花赴立院經濟委員會備詢，會前受訪指出，EPPD是這是台美產業策略談判，這不是和美國貿易代表署USTR的會談，不會觸及萊豬議題。周二上午台美對話會談預計23日早上召開。據悉，23日EPPD將以線上方式舉行，由王美花及科技部長吳政忠共同代表我方主談；美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）擔任主談，外交部及其他部會官員也將參與對話。

官員透露，EPPD是台美最高層級經濟戰略對話平台，去年11月首度召開，討論議題廣泛且深入，成果豐碩。今年台美雙方將就供應鏈、反制經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等共同關切的議題及政策進行深度交流。

此外吳釗燮在立院備詢認為，目前TIFA已復談，且台美雙方談得很好，但若反萊豬公投過關，預期台美貿易將受衝擊，相信TIFA也會受衝擊，這是一個可能性。他強調，市場開放涉及台灣和其他國家誠信問題，若用公投方式處理科學議題，將造成台灣和其他國家誠信問題，美國是國際社會重要成員，將會產生後續效應，這種衝擊可預期。