小商家使用行動支付 免開發票至2025年

財政部南區國稅局指出，為加速我國行動支付發展，財政部提供導入電子支付且符合規定的小商家免開發票，即使該商家銷售額達20萬元，也可適用營業稅率1％至2025年12月底，自2026年後才需開發票並適用營業稅率5％。

依營業稅法及函釋規定，商家銷售額逾20萬元或符合連鎖、加盟、具備電子取餐系統、網路銷售、電子收銀機等五大條件任一種，國稅局就會輔導開立發票。

惟為衝刺我國2025年整體行動支付達到90％並掌握地下經濟稅基目標，財政部訂立「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠」規範，小商家若導入兩家以上行動支付金流服務、同意提供銷售額資料給稅局等，即可享有營業稅優惠稅率1％至2025年底，至今已有1.1萬家小規模營業人申請適用。

近期一家台南市新營區老牌麵包店生意相當好，惟近五年皆未開立發票，遭同業檢舉漏開發票。但經查核後，南區國稅局官員認定該麵包店自2017年就導入行動支付，且該商家也申請適用「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」規定，在2025年以前皆免開發票、不需裁罰。

但官員指出，該麵包店自2026年起才需強制開發票，屆時有漏開發票情況才會涉及逃漏稅和未給付他人憑證等裁罰擇重處罰，若多次違規，稅局將勒令停業。

近期我國也提供46.8萬家小規模營業人第三季（7月到9月）營業稅減免優惠約2.78億元。強制關閉業別全額減免；其他營業人7月一律減免50％，而8、9月為近距離接觸行業調減40％、餐飲旅宿業減免30％，其餘業者為減免10％。

另考慮部分地區正值交通建設期間，國稅局提出小商家減稅辦法，如高雄國稅局針對輕軌建設周遭受影響小商家一律減免10％～20％營業稅至2022年10月底。