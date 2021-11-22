高所得免稅族激增 財部要查

立院預算中心報告指出，我國2018年有931戶高所得免稅族，為綜合所得破200萬元，但全數免繳稅。財長蘇建榮22日在立院表示，針對所得偏高、使用列舉扣除如醫藥費或捐贈導致免稅案件，國稅局會定期查核。

立院依財政部2011～2018年度綜所稅統計專冊資料發布專題報告指出，近八年綜合所得超過200萬元、但是免繳稅的「高所得免稅族」呈現逐年成長的情況，其戶數從2011年48戶、2014年正式突破百戶（117戶）、2017年則突破200戶（221戶），2018年所得稅改年度更達到931戶，創下近八年新高，也顯示高所得者無需繳稅的情況日益增加。

報告也顯示，2016年我國免繳綜所稅民眾約223.6萬戶，約占總申報戶數35.90％，其平均所得36.3萬元。了2018年，免繳稅民眾增加至322.4萬戶，占比約51.1％，平均所得為47.8萬元，顯示近三年免稅者戶數、占比呈大幅增加態勢。

立法院財政委員會22日邀請財長蘇建榮、央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧等財經首長就「如何遏止銀行放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」進行專題報告。

蘇建榮在財委會前受訪時指出，高所得免稅族主要是對政府機關捐贈以全額抵稅或列舉醫療費用單據扣抵等合法節稅管道，國稅局每年都會查核其申報捐贈或是扣抵單據，確認其抵稅資料正確性，以防堵虛報費用情況。

另財政部賦稅署表示，我國免稅族包含收入低於門檻與抵稅額度偏高等兩種。若為未達課稅基準者，如單身上班族年收入未達40.8萬元（免稅額8.8萬元+薪扣額20萬元+個人標扣額12萬元）較少爭議，國稅局不會特別查核。

但如果是運用大量捐贈、列舉扣除單據抵稅者，賦稅署強調，我國五區國稅局每年都會定期查核，針對逐筆抵稅單據核實確認，像交叉查核其健保資料、受贈方證明等。