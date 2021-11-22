收入2千萬卻免繳稅遭批 財政部緊盯

根據立法院預算報告顯示，2019年年收入超過200萬元以上，所得淨額為「零」，免繳稅有267戶，創9年來次高；其中有2戶年收入2,000萬元以上卻也免稅，引發外界關切。財政部長蘇建榮今日表示，針對高所得卻所得淨額為零，財政部都會查核。

2019年度綜合所得超過200萬元，所得淨額卻為「零」、免繳稅者高達267戶，仍為9年來次高；其中還有2戶年所得超過2,000萬元，卻一毛錢的稅都不用繳。

蘇建榮今日到立法院財政委員會接受質詢表示，對於年收入超過200萬元，卻所得淨額為零者，財政部都會查核；很大一部分是捐贈給政府，像是國立大學、地方政府、中央政府等當作費用扣除，抵掉綜合所得。

超過2,000萬元仍有人可以完全抵掉，蘇建榮表示會依據其申報資料查核。

（中時 吳靜君）

富人免繳稅 學者：政府應查相關個案

富人年所得逾200萬元，甚至逾2,000萬元卻不用繳稅，政府解釋主因醫療費、捐款政府可扣除額沒上限，但台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，罕見疾病、癌症等健保若不給付，給予抵稅原無可厚非，但不用繳稅的富人數快速成長，即顯示現有稅制藏有漏洞，有錢人「呷好逗相報」！政府應就相關個案查核，亡羊補牢。

黃耀輝指出，以2019年五分位的差距來看，最高20％的稅前所得是最低20％的14倍，但稅後所得差距竟暴增至25倍，顯示高所得戶較容易從扣除額方面獲得減稅效益，同時也反映所得稅制對於改善所得分配，已乏善可陳。

他指出，民眾就醫，主要醫療都有健保給付，除非罕病、癌症等長期病症，但這些高收入份子不應多出現年年不用繳稅狀況，即使是罕病等問題，也不致於出現不用繳稅富人快速成長，依資料顯示，2011年僅48戶，但2018年竟一口氣突破900戶大關，來到931戶，後來雖下滑但2019年仍有267戶。黃耀輝認為，醫療扣抵無上限，其中一定有漏洞，這部分政府應盡早找出來。

至於捐款給政府扣抵部分也未設天花板，知名會計師認為，這無可厚非，因為繳稅會由政府統籌分配款分到地方，但是有些富人就是想回饋故里，或許有人認為他們是在做政商關係，為公司睦鄰，甚或求取好名聲，不論哪一項，基本上，用捐款給政府扣抵稅款其金額多比直接繳稅高。

黃耀輝說，過去有錢人捐雞蛋水餃股股票、靈股塔等，低價高報，在政府推出最低稅負，要求以巿價估算下已堵住部分避稅問題，但就目前富人不用繳稅戶數分析，應還有漏洞，政府須就現制進一步查核。

除追漏稅，黃耀輝認為，現有稅制本來就對富人較有利。他以股票股利分離課稅為例指出，企業大老闆分的股票股利往往十分可觀，他曾就一位科技大老分得的股票股利以分離課稅28％計算，較綜所稅最高稅率40％，省下3.6億，即光這名企業主可扣抵的稅，就是加總逾千位升斗小民年收入都難達到的天文數字。為此，黃耀輝向蔡政府喊話，應加強稅制公平合理性，密切注意是否有新的避稅巧門出現。

（中國時報 王莫昀）