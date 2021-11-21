勞保潛藏債務 財部：不計入公債

截至2020年底，勞保潛藏債務已接近11兆元。惟財政部指出，勞工保險等政府未來或有給付責任（潛藏負債），依國際組織標準，政府可採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債，因此勞保、公保、國民年金等皆不計入政府公共債務。

財政部表示，勞工保險等潛藏性債務為政府「未來或有給付責任」，不一定會發生，而且勞保可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，所以依國際準則免計入政府負債。

我國勞工保險業務由勞動部主政，每三年釋出一次勞保財務精算報告，根據2018年精算報告內容，2026年台灣勞工保險基金就會用罄，破產時間較原先預期提前一年，該報告精算勞保平衡費率應達27.3％，勞保普通事故保險費率現為10％（加上就保為11％）。

據勞動部統計，勞保基金財務缺口急遽增加，2020年底未提存精算負債（勞保潛藏債務）為10.85兆元，避免勞保破產，我國自2020年持續撥補勞保基金，2020～2022年依序撥補200億元、220億元、300億元，彌補勞保基金收支差短。

從勞動部統計而言，勞保債務雪球愈滾愈大。相反地，財政部的公共債務統計則呈現樂觀態勢，近年中央政府債務比率（不含潛藏債務等）為逐年下降趨勢，由2016年度33.0％下降至2019年度29.6％，2020年受疫情影響，債務比率略升至30.0％，2021年約為33.5％。

財政部官員表示，隨國內疫情控制得宜，經濟穩定成長，2021年10月底中央政府總預算稅課收入累計實收數1兆7,821億元，已提前達成預算目標，預估2021年歲入歲出將有賸餘，除原編列舉債1,675億元未舉借外，並執行債務還本預算850億元後，有望再多增加債務還本100億元，估計中央政府債務比率可進一步下降。