4種繼承糾紛涉犯罪 防子女失和留意這2點

很多父母辛苦打拚，總希望多留一些錢財或資產給子女，但父母很偉大，殊不知，留太多錢財給後代，反而是兄弟姊妹撕破臉，感情破裂的關鍵所在。

八卦肥皂劇非憑空杜撰

不然，電視上也不會有那麼多「豪門爭產」的八卦情節上演，而你覺得電視肥皂劇的劇情太過誇張及離譜嗎？

接過不少爭產法律案件的律師，以及辦理繼承登記的地政士都說，「電視上演的，都不是憑空杜撰的，有些繼承糾紛的爭議，還更離譜，且並不只是兄弟姊妹反目成仇，有時，父母存活的一方與子女間，為了分遺產，也可能對簿公堂。

永然聯合法律事務所所長李永然律師談到，古人常云：「死者為大」、「死者已矣」，一切塵世糾葛隨土化滅，然而當猝不及防離開人世，留下財產給後代時，縱然死者都認為分配極為公平，但就像人的五指，長短不一，長輩所認為的「公平」，對有些繼承人來說，還是認為分的太少，以致告來告去，不依不饒，繼承紛爭頻仍，使得被繼承人的遺願，往往事與願違。

舉例來說，老陳與其妻育有兒子阿豐、阿成與女兒阿美三人，妻子因病死亡，由老陳獨立扶養長大，阿豐因努力念書獲得公費留學在外；阿美與父親老陳二人經營小吃麵店為生，阿成則尚在外縣市的大學就學中。

未料，老陳罹患肺癌末期，自覺所剩日子不多，遂自行書寫「遺囑」，不久後即逝世。

阿美在整理老陳遺物時，發現「自書遺囑」的內容為將全部遺產四分之三由阿豐繼承，其餘則由阿成繼承取得，阿美非常痛心，因為平日都是她這個女兒在陪老爸做生意，辛苦不在話下，老爸做生意賺的錢，也有她的貢獻在。

面對老爸「重男輕女」，對她如此不公平對待，阿美一氣之下，遂將遺囑撕毀，之後，再持老陳印章分次至銀行櫃檯將存款提領一空，至於老陳的後事，也未與阿豐與阿成商量，就簡易火葬入塔。

四種繼承糾紛涉犯罪行為

李永然指出，由此案例可以探討不少相類似的「繼承糾紛」及可能面對的法律責任，包括以下情況：

一、繼承人有「隱匿」或「銷毀」被繼承人生前所作之遺囑：

李永然指出，被繼承人死亡後，常有繼承人發現被繼承人生前所作遺囑，遺囑所示之內容有分配不均，或全數捐給慈善機構等情，因而心生歹念，索性將遺囑藏匿，抑或銷毀，因而有《民法》第1145條第4款喪失繼承權之情事。

李永然建議，被繼承人於生前可委請律師製作「代筆遺囑」，或為「公證遺囑」、「密封遺囑」，於律師或公證人處留存一份，以避免發生繼承人隱匿或銷毀遺囑之情事。

他提醒，若被繼承人生前所作遺囑，將遺產全部或多數指定由某位繼承人繼承取得，縱認被繼承人有自由處分財產之權利，除繼承人有符合喪失繼承要件外，否則法律上法定繼承人保障有「特留分」，故繼承人得就其侵害特留分部分，可類推適用《民法》第1225條規定，行使扣減權。

以阿美的例子來說，她其實可以主張「特留分」的，但因其撕毀遺囑的動作，不僅使其喪失繼承權及可以分的「特留分」，此外，其持老陳印章去銀行領錢，也有偽造私文書、詐欺等多項罪名，且將面臨阿豐、阿成對她的提告官司，實在是得不償失。

二、繼承人「盜領」被繼承人存款：

永然聯合法律事務所高雄所執業律師朱萱諭表示，在被繼承人死亡後，時常耳聞有繼承人提領被繼承人名下之存款，尤其是被繼承人生前年老、重病，由膝下部分子女照顧，進而獲悉銀行帳戶之提款卡密碼，平時或許領錢支應生活費、醫藥費或看護費。

但一旦被繼承人死亡後，可能趁其他繼承人還未注意時，就持印章、銀行帳簿前往金融機構櫃檯將存款領走，或是持提款卡前往ATM提領一空，這些行為都將涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條第1項詐欺以及第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪等罪嫌。

朱萱諭表示，當家中長輩突然過世時，其他繼承人為保權益，可先查得被繼承人名下之銀行帳戶，再進一步查詢被繼承人死亡後之資金往來明細，若是錢有被盜領，被誰盜領，都可及早獲悉，以利進一步動作。

不過，很多人在面臨長輩過世，常悲痛逾恆，並會覺得此時就過問遺產的事，似乎是「不孝」行為，都要等喪葬事告一段落後再說。

但她特別提醒，若有需要前往銀行調取相關提領影像，要注意有效期限。因為依《金融機構安全維護管理辦法》第5條第7款規定，自動櫃員機(即ATM)及其周遭部分的影像，至少保存六個月，若繼承人發現遭提領日超過六個月，恐無法證據保全，不可不慎！

三、繼承人「擅自處分」被繼承人遺產：

朱萱諭指出，被繼承人死亡後，時常有未成年子女因父或母早於被繼承人死亡，而有《民法》第1140條規定「代位繼承」，而出現未成年子女與姑叔們等人共同繼承爺爺的遺產。

而姑叔們常仗著侄子懵懂未知，擅自將被繼承人之不動產「逕自過戶」到自己的名下，其常見的手法，如偽刻其他繼承人之印章，於遺產分割協議書內蓋印，前往地政機關辦理不動產過戶手續。

此舉恐涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、第214條之使公務員登載不實罪，以及第339條第2項之詐欺得利等罪嫌。故建議於被繼承人死亡後，應經全體繼承人同意，以免訟爭。

四、被繼承人死亡前，因陷入意識不清狀態，某繼承人將被繼承人之資產移轉至其名下：

朱萱諭表示，於現今社會中，被繼承人因年老、重病甚或罹患失智等疾病，亟需子女照顧，時常聽聞由家中長子或未婚之子女照顧餘生，於照顧期間藉此管理存摺、印章，趁隙將被繼承人的財產移轉至該照顧者名下，因此恐涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第214條之使公務員登載不實罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。

因此，為了預防上述情形發生，她建議，為人子女者，應即時為罹患失智症之父母聲請「監護宣告」或「輔助宣告」；此外，被繼承人本身也可於年老前，以及意識清楚時，先行規劃訂立「意定監護契約」，當他受監護宣告時，也可由其選定之人來擔任其監護人，藉由監護宣告之保護下，來防止被繼承人的資產於生前，遭到有心的繼承人「私吞」進入自己的口袋內。

失智長輩的監護宣告 可防家人偷移轉

高雄法丞律師事務所所長陳樹村律師也分享他受委託的案例指出，王姓老翁（化名）因感於年紀漸長，故在生前召來子女表示，他名下財產，那些不動產要給老大，那些要給老二，而幾個女兒可以分多少現金，預先作分產的安排，徵詢大家沒有意見後，就要他們在分產協議書上簽名按指印，該協議書並經公證。

陳樹村表示，老爸在時，他要如何分配財產，為人子女哪敢有意見(深怕有意見，分的更少)，但各自回家之後，自古以來，「外戚(如嫂子、女婿)會干政」，難免會有外戚說東說西，讓這些兄弟姐妹們都覺得「老爸分的不公平」，但因協議書上大家都簽名、按指印了，也無法再說什麼。

不過，老爸還沒死，財產的分配就可能出現變數。如該老翁原本身體建康，但隨著年齡愈來愈大，慢慢有「失智」的情形，平時，若有不適，孝順的女兒都會載他去醫院看病，不過，有時抽不出空時，就由大哥及大嫂負責載送。

陳樹村說，老爸生病載他去看醫生，是理所當然的想法，但是，沒想到，大哥載老爸去醫院看病前，竟然先載他去銀行領錢，接著，到國稅局申報「贈與稅」，更狠的是，還載老爸去戶政事務所申請「印鑑證明」，接著，又到地政事務所辦理老翁名下不動產的移轉登記，在神不知鬼不覺的情況下，老翁名下值錢的不動產及動產都轉至大哥名下。

等到有一天，老翁過世了，其他「兄弟姐妹」向國稅局申請老爸的「遺產清冊」時才發現，怎麼父親名下沒什麼財產，後來委由代書去查，才發現都被轉移到大哥名下。

這些「兄弟姐妹」拿出協議書找大哥理論，怎知大哥說，「是老爸後來心意改變，主動要給我的。」

即使他們後來對大哥提起偽造文書等訴訟，向法官主張老爸患有失智，不可能「同意」移轉，但因醫院給的證明是「精神時好時壞」，另向銀行、戶政事務所及地政事務所所調的錄影資料都顯示是老翁親自到場，因此，官司被判敗訴。

陳樹村因而表示，台灣在二○二五年即步入高齡化社會，而失智的情形也隨時會出現，為人子女者，有些人可能「不貪」老爸的財產，但若是兄弟姐妹間的平日相處就不是很融洽，或是有些人的個性是太會計較的，一旦面臨家中有恆產，且長輩開始有「失智」情形時，最好的方法就是先向法院申請「監護宣告」。

他說，即使監護人是未來的繼承人之一，也不用擔心，因為，在其擔任監護人期間，任何受監護人財產的處分，都得向法院申請同意才行。

女兒孝順 但要防老媽偏心兒子

陳樹村另分享一個繼承糾紛的案例，就是老爸死了之後，配偶為當然繼承人，而子女為第一順位的直系血親卑親屬繼承人，配偶除了可依《民法》第1030-1條，主張「夫妻剩餘財產分配請求權」，先分走遺產的一半之後，再與子女共同均分另二分之一。

但有些時候，子女都會認為，老媽還在，要讓她無後顧之憂，大都會協議分割遺產，讓媽媽單獨繼承老爸的遺產，作為母親的安養費，等未來老媽走了之後再來分。

但他就接到幾位妹妹的委託，說要告遠在美國的大哥侵占老媽的財產，以及遺棄。陳樹村說，當初子女們好心，把老爸的上億遺產全給老媽單獨繼承，怎知老媽偏心，受不了兒子的嘴甜，生前就全贈與及過戶給兒子，而兒子竟然拿到財產後就辦移民。

老媽想兒子，要女兒打電話叫大哥回來看她，沒想到大哥大嫂竟說「機票很貴」，不回來，害老媽媽含恨逝去。

這些妹妹們氣不過，要告大哥卻告不成，一因上億財產是老媽心甘情願贈與的，二因這位老媽媽平時生活起居有她們在照顧，大哥雖都沒照顧到，但因老媽有人照料而不構成遺棄罪，最後，律師也只能勸她們「放下」。

因此，面對上述案例，這些妹妹們若當初不拋棄繼承權，辦理信託，防老媽「偏心」，則劇情的發展就會完全不一樣。

女兒意識抬頭 長輩重男輕女反增紛爭

擅長不動產稅務及保險規劃的蔡岳臻地政士也談到，不動產繼承其實是一們很深的學問，然而實際上在被繼承人往生後，其子女也往往因為未能順利協議遺產如何分配，導致未能在法定期間內完成繼承登記，甚至日後走上法院對簿公堂之事也屢見不鮮。

他說，不動產繼承如果是法定繼承僅為一人或是被繼承人留有「遺囑」文件，基本上就相對容易辦理，但是如果法定繼承有兩人以上，甚至為數人，後續在辦理繼承登記時，法定繼承人間大多會有意見分歧狀況。

以他所接觸過的承辦案件經驗，比較易有爭執的繼承案件，約可分為兩大類：

一、重男輕女：

蔡岳臻舉例，陳阿姨娘家本身就是一個「重男輕女」的家庭，陳阿姨總共有兩男四女共六個兄弟姊妹，長輩雖為農村家庭，但因為勤儉持家，因此辛苦一輩子也累積了近一甲農地及兩棟房產。

父母生前常跟女兒們告知，將來他們百年後，女兒們每個人只能分得「現金十萬元」，其餘財產將分三等份，分別由兩個兒子以及長孫繼承。

話雖如此，當這位父親後來往生後，其中有一位女兒不滿父親的分配，主張女兒依《民法》第1138條規定，也可以分家產，且可以「均分」。她更指出，早年長輩說「長孫」可以分一份的觀念是老觀念，依《民法》第1138條規定，第一順位繼承人為直系血親卑親屬，但依 第1139條規定，以親等近者為先，也就是說，當有「第一親等（兒子、女兒）」可繼承時，就輪不到「第二親等（孫子輩）」來繼承（除非有「代位繼承」的情況發生）。

由於女兒不願在分割協議書上簽名蓋章，因此，後續就無法順利進行協議繼承登記，而該繼承案迄今已過三年，由於尚未辦妥繼承登記，致當地的地政局在今年度於該局的網站上公告為「未辦繼承登記案件」，一旦列管「十五年」仍無人辦理繼承登記，將進入拍賣流程。

二、預立遺囑，但要件不齊備，以致無法辦過戶：

蔡岳臻指出，民法規定被繼承人可於生前透過預立遺囑方式，將他身後財產要如何分配及處理原則做「交待」。

而根據民法規定，遺囑的形式有「自書遺囑」、「公證遺囑」、「密封遺囑」、「代筆遺囑」及「口授遺囑」等五種，每一種有其「要件」，需「要件」齊備，才算是有效力的遺囑。

但是，由於被繼承人生前對於立遺囑的法律相關規定可能一知半解，往往缺東漏西，以致「遺囑」效力出現問題。

蔡岳臻說，日前有位李先生上門委託辦理繼承登記，他說，其父親在上個月過世，而生前於民國一○二年有預立「自書遺囑」，憑該「遺囑」，想逕行將其父親所說的兩筆土地單獨繼承移轉至其名下。

但在詳閱該「自書遺囑」內容後發現，雖然李父在自書遺囑內容提到，有兩筆土地將由身為長子的李先生單獨繼承，唯遺囑內所書寫的土地「地段、地號」全部錯誤，以致遺囑內容幾近「無效」。

蔡岳臻表示，此一「自書遺囑」內容，經與地政事務所溝通後，仍不被接受為有效法律文件，因為自書遺囑上所書寫的地段號土地，根本非李父所擁有，就無從讓長子李先生「繼承」。

因此，無效的「自書遺囑」形同沒有預立遺囑，整個繼承案件都得回到李先生跟其他繼承人間取得「分割協議」後才能辦理繼承登記。

委託專業才能傳富下一代

蔡岳臻指出，不動產的傳承，如果能透過生前完善的分配，其實才是最佳的財富傳承策略，但由於不動產的移轉登記是非常專業的項目，或是你已經能接受生前預立「遺囑」的觀念，但若是「要件」不齊備，最後都將功虧一簣。

他建議，尋求相關專業人士的協助，才能讓財產傳富於下一代，若是不想委託「專業」，最後徒留一紙無效的法律文件，導致「人在天堂、錢在銀行、子女對簿公堂」的窘境，也非長輩們窮極一生，努力積攢財產時所樂意見到的結果！

文/授權轉載自理財周刊1108期 作者/顏瓊真