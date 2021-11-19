拿公共設施保留地送兄弟姊妹 要課贈與稅

財政部台北國稅局表示，如果民眾要送兄弟姊妹公共設施保留地，將適用贈與稅法規定，按照土地公告現值計算土地價格並計贈與稅。

不過，依照都市計畫法規定，如果民眾是把公共設施保留地送給「配偶」、「直系血親（子女、孫子女、父母或祖父母）」等，則免課贈與稅。

依現行贈與稅規定，贈與淨額2,500萬元以下適用10％稅率；超過2,500萬元至5千萬元則為15％；超過5千萬元則為20％。

舉例來說，A在2021年把三塊公共設施保留地（公告現值合計為500萬元）贈與給妹妹，減除現行每人每年220萬元贈與免稅額後，剩下280萬元贈與淨額要計贈與稅，適用10％稅率，即為28萬元。

若A把三塊公共設施保留地贈與給子女，則免課贈與稅。

近來不少民眾向國稅局詢問公共設施保留地贈與親屬課稅問題，值得注意的是，贈與兄弟姐妹公共設施保留地要課贈與稅10％～20％，而贈與直系血親或配偶公共設施保留地則免課贈與稅。

官員指出，民眾贈與自己名下公共設施保留地與配偶，應向國稅局辦理不計入贈與總額申報，取得稽徵機關核發之不計入贈與總額證明書。

若將自己名下公共設施保留地贈與直系親屬，則應檢附都市計畫主管機關核發的土地使用分區證明，申報主張公共設施保留地免徵贈與稅，其經取得稽徵機關核發之免稅證明書，才能向地政機關辦理財產移轉登記。

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