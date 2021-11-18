軍公教調薪 20萬臨時人員受惠

行政院會18日拍板明年軍公教調薪本俸、專業加給、主管職務加給三項均調足4％，調薪對象包含：軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。此外中央與地方以業務費進用的20萬臨時人員也一併調薪4％，共享經濟成長果實，軍公教調薪受惠人數上修至約百萬人。

20萬臨時人員調薪總經費40億元，加上原本軍公教調薪經費314億元，明年總計投入354億元為軍公教加薪。至於為臨時人員調薪40億經費，主計長朱澤民表示，將以預算「移緩濟急」及編列地方補助款方式支應。

行政院10月27日核定明年元旦起軍公教調薪4％，為25年來軍公教調薪幅度最高的一次，所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，預估約82萬人受惠。

行政院會18日進一步拍板軍公教調薪調整項目包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項均調足4％。至於適用對象包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

人事行政總處表示，明（111）年度軍公教員工調薪案所需經費314億元，中央部分153億元，已納入明年中央政府總預算案修正案，函送立法院審議；地方161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

蘇揆在院會中表示，經濟成長果實應全民分享，因此軍公教調薪包含主管加給、學術研究加給、專業加給都要調到4％。另中央、地方政府因業務需要，以業務費用進用的臨時人員，，同樣勞苦功高，也請朝4％範圍優予調整。

主計總處官員解釋，公務機關業務費用進用人員就是臨時人員，但不包含派遣人員，估中央15萬人、地方5萬人，經費共40億元，中央部會將以原編預算支應，地方機關調薪所需費用由中央統籌分配稅款協助。軍公教調薪約82萬軍公教、20萬臨時人員，共約百萬人受惠。