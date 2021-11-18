台沙租稅協定 免稅優惠明年上路

台灣與沙烏地阿拉伯在2020年12月簽署台沙租稅協定，自2022年起上路，為我國第34個租稅協定國。財政部國際財政司18日指出，近期雙邊完成具體稅率與行政程序，台商個人、企業2022年起在沙國獲配股利收入適用優惠扣繳稅率12.5％以下，若台企在沙國提供服務收入，甚至可適用免稅優惠。

國際財政司長李雅晶表示，我國與沙烏地阿拉伯避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台沙租稅協定）於2020年12月簽署，經雙方完成使協定生效之相互通知程序，於2021年11月生效，自2022年1月起適用。

台沙租稅協定為我國第34個生效的全面性所得稅協定，對於台商來說有優惠稅率、避免雙重課稅等好處。

以優惠稅率來說，台企在沙國未設立固定營業場所，在12個月內派員提供沙國公司技術服務不超過六個月，還有在沙國工程未達六個月、無代理人等，在沙國的服務收入可享免稅，比起原本就源扣繳15％更優惠。

而台商個人、企業在沙國適用股利、債權（利息）扣繳稅率上限依序為12.5％、10％，而權利金扣繳率為4％（實體產業）或10％（無形資產）。至於沙國企業在台也能享有相同優惠稅率。

另國際財政司表示，沙國當地稅制無扣抵機制，過去在沙國遭雙重課稅無法扣抵稅負，不像台灣可用他國完稅憑證抵減他國所得。如今租稅協定生效後，台企、台商可避免雙邊課稅情況，若我國企業與沙國關係企業交易，未來也可申請使用預先訂價協議，減少雙邊稅局查核風險。

根據經濟部台沙經貿資料顯示，沙國為我國第13大貿易夥伴，我國赴沙投資業者包括微星、華碩、大同、台肥、中鼎工程、東元電機、寶利石材等。

2017～2019年台沙雙邊貿易總額約為79.23億美元～93.89億美元間，我國每年約入超57.91億美元～78.27億美元。隨沙國近年開放外商投資，台沙租稅協定有助雙邊直接投資。