台版最低稅負調至15％ 財長：免修法

財長蘇建榮18日指出，台版企業最低稅負制稅率現為12％，但我最低稅負條例徵收率訂為12～15％，經行政院評估後即可直接提高到15％，調幅若在15％內就不用再修法，財部目標是適度提高台版企業最低稅率與受控外國公司CFC新制等兩大對策，希望台版企業最低稅率調整和CFC制度，能和全球最低稅負制同步實施，在2023年上路。

立院財政委員會18日邀請財政等各部會針對全球最低稅負制提出專案報告。OECD包括歐美各國等136國近期達成協議，自2023年起針對年營收7.5億歐元（約新台幣240億元）跨國企業集團全面實施全球最低稅負制，企業母、子公司在各地區實質稅率需達到15％，否則需補繳差額稅款給母公司註冊國或由子公司所在地遞補課稅。據財政部統計，我國約有160家台企跨國企業及259家在台營運外資企業符合門檻，合計共419家。

蘇建榮指出，雖然台灣並非OECD成員國，但現行我國所得基本稅額條例已規定類似精神的最低稅負制，我國企業若所得額超過50萬元，需適用最低稅率徵收率12％～15％，只要企業營所稅額低於最低稅負則需補繳差額，等於是台版企業最低稅負制。

至於財政部評估要調高多少？蘇建榮表示，全球企業最低稅負制15％是實質有效稅率，要看OECD最後公佈稅基怎麼計算，才能評估對我國跨國企業影響，我國所得稅基本稅額中規定，企業最低稅負徵收率法定是12％至15％，目前我徵收率課12％，經政院評估即可適度調整到15％，且不用修法，可在2023年調整上路。

另蘇建榮表示，為避免我國課稅權流失，我國已完備CFC制度，也就是台商企業在境外低稅率地區的公司若有獲利，比照國內企業適用營所稅率20％，估2023年可如期實施。

惟藍委曾銘宗質疑，若我國要達到實質稅率15％，台版最低稅負稅率可能需設定超過15％，財政部仍有可能需修正所得基本稅額條例。對此蘇建榮說，全球企業最低稅負制稅基未明，財政部審慎評估中，我國企業最低稅負的稅基，已涵蓋租稅減免具有效稅率味道。