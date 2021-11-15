電動車免貨物稅再延 政院拍板

財政部表示，行政院15日正式核定，將延長電動車輛減免貨物稅年限至2025年12月31日，等於再展延四年，估每年貨物稅損約20億元以上。

電動車現行有兩大租稅優惠，包含免課牌照稅與貨物稅減免，原本皆為2021年底到期，因應我國推動「2050淨零排放」及國家永續發展政策目標，行政院已拍板研擬兩大優惠延長四年，其中牌照稅優惠需送入立院修法，貨物稅僅需政院同意即可延長實施。按交通部機動車輛數最新統計，我國目前約有1萬7,225輛電動汽車、52萬1,336台電動機車。

依現行貨物稅條例第12-3條規定，電動車出廠價格在140萬元以下免徵貨物稅，僅課徵超過140萬元以上部分，電動機車也是免稅，行政院可依實際情況決定延長減免年限與否。如今政院15日正式宣布延長優惠，等於直接展延電動車貨物稅優惠期限。

我國近年針對每年出廠的電動汽機車減免貨物稅額從2017年的4.39億元，逐年成長到2020年的21.01億元，今年前十月為20.6億元，未來每年的減稅規模可能為20億元以上。

在牌照稅方面，依牌照稅法第5條規定，電能機車牌照稅由地方政府訂定，目前全國各縣市均為免稅，而電動汽車免徵牌照稅優惠至2021年底，政院近期已拍板通過草案延長至2025年底，只需送到立院審查完成三讀即可施行。

財政部指出，150c.c.以下機車原本就免課牌照稅，電動機車約等同125c.c.機車自是免稅，財政部政策主要是針對電動汽車減免牌照稅，我國電動汽車牌照稅減稅金額從2017年0.25億元逐年成長到2020年3.6億元，2021年前十月則為4.8億元規模，估計未來每年約4.8億元以上。