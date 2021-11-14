2戶年收逾2,000萬免繳稅 兩大原因造成

根據立法院預算中心報告顯示，2019年度綜合所得超過200萬元，所得淨額卻為「零」、免繳稅者高達267戶，仍為9年來次高；其中還有2戶年所得超過2000萬元，卻一毛錢的稅都不用繳，財政部官員分析，主要是捐贈及醫藥費支出扣除無上限所致。

捐贈及醫藥扣除無上限所致

立法院預算中心報告顯示，從2011年到2019年度之間，我國高綜合所得，所得淨額級距卻是「零」的戶數逐年上升趨勢，2011年綜合所得200萬以上、所得淨額級距為「零」不用繳稅者只有48戶，到了2014年卻一路飆漲，達到了117戶，2017年更是突破200戶，為221戶，2018年更一舉飆到931戶，2019年雖然回到267戶，但仍是這9年來次高。

值得注意的是，2019年度有4戶年收入超過1,000萬元，卻一毛錢的稅都不用繳納，比起2018年多了3戶；更有2戶年收入2,000萬元以上，卻不用繳稅。

立法院預算中心指出，長期以來薪資所得是綜合所得主要結構，比率高達7成以上，而綜所稅或者高累進稅率很多由薪資階層、上班族貢獻、負擔，高所得卻不用繳稅的公平性問題應該要檢討。

立法院預算中心進一步提到，隨著時代變遷，稅捐機關應該繼續精進辦理所得稅優化方案，並且廣拓稅基增進稽徵技術，尤其全球化與網路經濟等交易模式之下，富人跨國或者利用稅制差異進行利潤移轉或租稅規劃，政府應該建立數位與跨國商品的公平課稅完整機制。

財政部官員分析，這種高所得戶卻不用繳所得稅，主要來自於捐贈、醫藥費的扣抵無上限，過去也產生過醫藥費扣抵的稽徵爭議，進而打行政訴訟；但財政部仍會陸續檢討高所得不用繳稅的問題，避免租稅不公。

曾銘宗促檢討富人避稅問題

立委曾銘宗則表示，過去富人透過捐贈基金會或政府、醫藥費或者投資抵減等方式節稅，但是政府應該在兼顧社會公義、稅制公平和鼓勵投資三方平衡之下，更細緻、優化最低稅負制度和檢討富人避稅問題，讓有錢人多少要負擔一些稅，落實課稅公平。

近5年綜合所得超過200萬元以上不用繳稅戶數

（ 中國時報 吳靜君）

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