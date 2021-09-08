房地無償出租 要課綜所稅

財政部台北國稅局表示，個人如果將名下房地無償提供他人使用，國稅局將參考當地租金情況設算租賃收入，歸課個人所得稅，43％租賃收入可列必要費用，剩下57％則併入綜合所得計稅。

官員指出，依所得稅法第14條規定，個人將財產借與他人使用，如經國稅局調查明確為無償出租且非供營業或執行業務者使用，須依當地一般租金情況計算租賃收入。所得稅法施行細則也規定「他人」為配偶及直系親屬以外個人或法人。

另根據財政部今年1月公布「109年度財產租賃必要損耗及費用標準」，若個人有出租行為且未檢附房屋的折舊、修理費、房屋稅、地價稅、保險費等單據，則國稅局將依照費用標準，將房屋租金收入43％列為必要費用，僅57％租金要併入綜合所得計稅。

換句話說，如果個人把財產無償提供給配偶、直系血親以外人士使用，不論是借給其他人或營利事業組織等，國稅局都會認定為租賃行為並設算租金收入，其中有57％租金收入將列入個人綜所稅課徵。

官員舉例，曾有A先生把名下房屋無償提供給某公司設籍營業使用長達一年，惟該公司負責人為A配偶，因此A誤以為配偶的公司是自用範圍、非他人，也未申報租賃收入。經國稅局事後追查，認定配偶公司為獨立的「法人」身分，不符合自用定義，因此要求依照當地一般租金行情設算補課稅。

但當地多數店面租金昂貴，A先生持有地段又在精華區，附近每月租金至少約10萬元，最後國稅局設算一年租金收入為120萬元，以57％計稅且適用綜所稅率30％計算，補稅金額為20.52萬元。

官員也表示，過去常見案例是條件交換，如某方無償提供精華地段舊屋給他人使用，對方則以舊屋拉皮、整修服務以替代租金，為避免類似情況，我國直接設算租金課稅以利租稅透明。